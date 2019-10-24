【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升７８點子，報７﹒０６６７

《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報７﹒０７２７，較上個交易日升

２５點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開７８點子，報７﹒０６６７，上個交易日即期

匯率收盤報７﹒０７４５。

分析認為，消息稱中方已下發美豆進口關稅豁免配額，但市場反應平靜，因對中美能否達成

第一階段協議仍存疑，觀望情緒較濃；好在近日監管層似有淡化逆周期因子指引，放鬆對中間價

的控制，這有利於提升即期匯價的彈性。不過，在中美第一階段協議落地前，人民幣料仍維持區

間波動。（ｃａ）

