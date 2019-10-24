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24/10/2019 14:57

【四中全會】政治局會議：堅持和完善中國特色社會主義制度

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中共中央政治局會議今日召開，決定第十九屆四中全會定於下
周一至周四（１０月２８日至３１日）在北京召開。
　　據《新華社》報道，中共總書記習近平主持中央政治局會議，聽取《中共中央關於堅持和完
善中國特色社會主義制度、推進國家體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》稿在黨內外一
定範圍內徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後，將文件稿提請十九屆
四中全會審議。
　　政治局會議指出，堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化
的總體目標是，到我們黨成立１００年時，在各方面制度更加成熟更加定型上取得明顯成效；到
２０３５年，各方面制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化；到新中國成立
１００年時，全面實現國家治理體系和治理能力現代化，使中國特色社會主義制度更加鞏固、優
越性充分展現。
　　政治局會議強調，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，堅持解放思想、實事
求是，堅持改革創新，突出堅持和完善支撐中國特色社會主義制度的根本制度、基本制度、重要
制度，著力固根基、揚優勢、補短板、強弱項，構建系統完備、科學規範、運行有效的制度體系
，加強系統治理、依法治理、綜合治理、源頭治理，把制度優勢更好轉化為國家治理效能，為實
現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢提供有力保證。（ｗｌ）

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