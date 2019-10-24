【修例風暴】外交部再批佩洛西：任何干預香港事務企圖都不會得逞

《經濟通通訊社２４日專訊》美國眾議院議長佩洛西日前在社交媒體上發布她和黎智英、李

柱銘等人在美國會面的合影，並表示完全支持且敬佩那些每周走上街頭，為香港民主與法治進行

非暴力抗爭的人。對此，外交部發言人華春瑩２４日在例行記者會上表示，任何干預香港事務的

企圖都不會得逞，最終得到的只會是黃粱一夢，只會是自食苦果。

華春瑩引用一位在港美國人給美參議員寫的公開信，指西方世界看到的香港並不是香港的真

相。美方一些議員竟然說自己沒有看到暴力，這是在撒謊，應當為此感到羞恥。現在香港這座城

市的絕大多數人都生活在恐懼里，並不是因為中國做了甚麼，而是因為美方支持的示威者們干了

壞事。而現在，這樣的謊言仍在繼續。

她指出，普通美國人都有這樣的認識。令人遺憾的是，佩洛西這樣的政要黑白不分、是非顛

倒，把香港的暴力違法犯罪美化為非暴力抗爭，為暴力示威者、反中亂港分子撐腰打氣，其行為

之偽善、用心之險惡實在令人不齒和瞠目。正是由於佩洛西等外部勢力這種赤裸裸的包庇縱容、

煽風點火，那些暴力抗法分子才更加有恃無恐。

華春瑩強調，正在香港發生的是百分之百的街頭暴力和違法犯罪。暴徒打砸商店，破壞公共

設施，毆打無辜市民，公開暴力襲警，甚至通過潑鏹水、割喉等極其殘忍手段危害警察生命。這

些都是基本事實，清清楚楚，明明白白。不知道佩洛西等人還想讓香港警察流多少血、讓香港市

民流多少淚、受多少害，才能找回他們的良知。又指佩洛西說的「美麗的風景線」，自己獨享就

好，中方不願也不想分享。（ｃａ）

