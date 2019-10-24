  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/10/2019 16:45

【修例風暴】外交部再批佩洛西：任何干預香港事務企圖都不會得逞

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國眾議院議長佩洛西日前在社交媒體上發布她和黎智英、李
柱銘等人在美國會面的合影，並表示完全支持且敬佩那些每周走上街頭，為香港民主與法治進行
非暴力抗爭的人。對此，外交部發言人華春瑩２４日在例行記者會上表示，任何干預香港事務的
企圖都不會得逞，最終得到的只會是黃粱一夢，只會是自食苦果。
　　華春瑩引用一位在港美國人給美參議員寫的公開信，指西方世界看到的香港並不是香港的真
相。美方一些議員竟然說自己沒有看到暴力，這是在撒謊，應當為此感到羞恥。現在香港這座城
市的絕大多數人都生活在恐懼里，並不是因為中國做了甚麼，而是因為美方支持的示威者們干了
壞事。而現在，這樣的謊言仍在繼續。
　　她指出，普通美國人都有這樣的認識。令人遺憾的是，佩洛西這樣的政要黑白不分、是非顛
倒，把香港的暴力違法犯罪美化為非暴力抗爭，為暴力示威者、反中亂港分子撐腰打氣，其行為
之偽善、用心之險惡實在令人不齒和瞠目。正是由於佩洛西等外部勢力這種赤裸裸的包庇縱容、
煽風點火，那些暴力抗法分子才更加有恃無恐。
　　華春瑩強調，正在香港發生的是百分之百的街頭暴力和違法犯罪。暴徒打砸商店，破壞公共
設施，毆打無辜市民，公開暴力襲警，甚至通過潑鏹水、割喉等極其殘忍手段危害警察生命。這
些都是基本事實，清清楚楚，明明白白。不知道佩洛西等人還想讓香港警察流多少血、讓香港市
民流多少淚、受多少害，才能找回他們的良知。又指佩洛西說的「美麗的風景線」，自己獨享就
好，中方不願也不想分享。（ｃａ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
專訪24/10/2019
【專訪】富途進軍本港暗盤市場 建科技應用與股票社交一體化平台
生財有道24/10/2019
執行力強 融創更上一層樓
生財有道24/10/2019
榮升中國科網三哥 大行如何看美團前景？
剖析天下24/10/2019
貿易戰或現喘息 長線美股前景不宜悲觀
剖析天下24/10/2019
德國經濟前景「凍過水」
FOCUS24/10/2019
【FOCUS】穩健幣策暗湧增 A股醞釀新低點抑或遲來的利好?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金