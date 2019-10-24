【ＦＯＣＵＳ】穩健幣策暗湧增，Ａ股醞釀新低點抑或遲來的利好？

【ＦＯＣＵＳ】央媽一邊展現「超定力」維持ＬＰＲ利率不變，另一邊連續４日淨放水多達

５６００億元。一靜一動保持穩健貨幣政策立場之下，暗湧卻愈來愈多：繼「豬二哥」價格飛天

之後，「蒜你狠」似初露苗頭；一眾機構青睞有加的白馬股集體大跌；成立三個月的科創板成交

量大幅萎縮的同時，ＩＰＯ卻加速；年底前近５４５億股Ａ股排隊解禁……企穩

３０００點屢無功而返的Ａ股，是在醞釀新低點還是靜候遲來的利好？



＊「蒜你狠」苗頭現，類滯脹恐成真＊



中國第三季ＧＤＰ增速險守６％，預期將下調的ＬＰＲ（貸款報價利率）周一（２１日）卻

意外維持不變，一時間看空情緒四起。央媽無視各主要經濟體減息此起彼落仍展現「超定力」的

同時，卻倍加呵護流動性，本周至今通過逆回購累積淨放水５６００億元，較上周翻了逾倍。

ＬＰＲ持平，一大原因是受制高企的食品價格通脹。９月豬肉價格錄得同比６９﹒３％的驚

人升幅之外，「蒜你狠」闊別７年後似再初露苗頭，據大蒜主產地山東金鄉的「大蒜指數」顯示

，相比９月底不到一個月，漲幅已逾２２％；如再加上同樣價格節節上升的「飛天茅台」、雞蛋

期貨，坐實內地「類滯脹」大環境，Ａ股承壓可謂意料之中。

不過，隨著近日一眾機構青睞有加的白馬股（泛指業績優良、高增長、低風險兼備的個股）

，如華大基因、四維圖新、爾康製藥等集體大跌，Ａ股在３０００點附近膠著的狀態或將迎來變

局。



＊天量解禁潮將至，小心疊加破發潮＊



變量之一是，面對７月２２日推出的科創板成交量大幅下滑，中證監上周一次批准７家企業

過會，為自問世以來單批數量最多；其上周末並吹風指，將加快推進創業板試點註冊制。

變量之二是，Ａ股即將迎來天量解禁潮，以今日至年底計，滬深兩市共有２７０家上市公司

、近５４５億限售股解禁；按最新收盤價計算，解禁總市值逾６５２７億元。其中，上海銀行、

人保對下月解禁的限售股市值分別約達７００億、４００億元。

值得一提的是，在下月迎來限售股解禁的１６４家上市公司中，有半數股價已跌破發行價。

而上周公告將有百億市值限售股解禁的天風證券，股價連錄兩個跌停，足見市場視之為洪水猛獸

。

為避免解禁潮疊加破發潮，中證監據報正緊急草擬減持規則修訂草案（上一次調整減持規則

為２０１７年５月）。惟相對證監的小修小補，面對包括「金融四十人論壇」等智囊紛紛呼籲「

減息已非常必要」，央媽的定力將持續到何時更顯關鍵。企穩３０００點屢無功而返的Ａ股，是

在醞釀新低點還是靜候遲來的利好？盯緊降準時點（年內或跨年）或有啟示。

