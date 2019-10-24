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即市新聞

24/10/2019 08:45

《法證攻防－黃集恩》騰訊恒指窄幅徘徊，界內證適合目前市況

　　《法證攻防》周三（２３日）大市回吐約２００多點，恆指於１００天移動平均線前回吐，
大藍籌騰訊（００７００）亦由上周未之３３０元水平回吐至周三收市的３２０元。技術上恆指
及騰訊均呈旗型爭持局面，騰訊股價由四月以來三度見反彈，但反彈幅度一次不如一次，第一次
反彈於七月份時見３７５元水平，九月份第二次反彈則於３５０元便止步，剛過的十月份更只見
３３０元，約５０天移動平均線便已回吐。但騰訊反彈幅度雖一浪不如一浪，但３２０元水平是
之前兩次底部反彈的水平，如今股價再跌近３２０元，將考驗股價於該水平的支持。
　　至於恆指，同樣亦見旗型爭持，７月份的２８５００點；９月中的２７３００點，及近日的
２６９００點連成旗型之下降軌，旗型底部則約２５５００點，周三恆指回吐２１９點至
２６５６６點，但仍與底部有近千點之距離。近期市場上當炒之板塊，大多是藍籌之外的半新股
，消費股及軟件股。重磅藍籌如騰訊大多牛皮偏軟，恆指要擺脫爭持局面可能仍要有待觀察。
　　指數藍籌牛皮，連帶窩輪成交亦大受影響，２０天（約一個月）的每日平均成交跌至５８億
元，是過去５年以來的最低位。以往的方向性槓桿產品不適合目前市況，但其實港交所今年７月
推出之界內證正正就是為了牛皮市況而設，投資者其實可以挑選市場上一些已屬界內的界內證，
只要相關資產不突破上下限，界內證之價值將可慢慢隨時間增加靠近１﹒０元之結算價值。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　黃集恩》

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