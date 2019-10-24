《師傅教路－黃瑋傑》歐舒丹業績理想，宜待回落至１７元水平吸納

《師傅教路》歐舒丹（００９７３）公布了截至今年９月底止上半年的財務數據，銷售淨額

與去年同期比較增逾兩成，主要由於主品牌Ｌ’Ｏｃｃｉｔａｎｅ ｅｎ Ｐｒｏｖｅｎｃｅ錄

得穩定增長，加上新收購品牌Ｅｌｅｍｉｓ的貢獻，帶動英國地區銷售淨額大幅增長。

截至９月底止上半年度，歐舒丹錄得銷售淨額７﹒２７億歐元，按報告匯率計算和按固定匯

率計算，同比和環比分別增２２﹒１％及１９％。如按業務分部劃分，直銷業務分部的銷售淨額

４﹒８億歐元，分別增１０﹒３％和７﹒１％，佔銷售淨額６６﹒１％，其中網絡直銷渠道銷售

額增４０﹒８％，相當於直銷銷售總額１６﹒２％。轉售業務分部的銷售淨額２﹒４６億歐元，

分別增５４﹒４％和５１﹒５％，佔銷售淨額３３﹒９％。



＊主品牌銷售按年增８﹒５％＊



另外按品牌劃分，Ｌ’Ｏｃｃｉｔａｎｅ ｅｎ Ｐｒｏｖｅｎｃｅ的銷售淨額達５﹒５４

億歐元，分別增８﹒５％和５﹒７％，佔銷售淨額７６﹒３％，主要受惠蠟菊煥活雙效精華於全

球持續成功，以及「綠野遊蹤」及限量版櫻花系列等新品發布。

於今年３月１日收購的Ｅｌｅｍｉｓ品牌銷售淨額８４２０萬歐元，暫未有同比數字，佔銷

售淨額１１﹒６％。不過Ｌｉｍｅ Ｌｉｆｅ品牌銷售淨額４０７０萬歐元，分別跌０﹒８％和

５﹒９％，佔銷售淨額５﹒６％，主要由於第一季銷售緩慢，但在進行新品發布後，第二季增速

已由跌轉升。

其他新興品牌Ｍｅｌｖｉｔａ、Ｅｒｂｏｒｉａｎ及Ｌ’Ｏｃｃｉｔａｎｅ ａｕ

Ｂｒｅｓｉｌ銷售淨額４７３５萬歐元，分別增１０﹒４％和７﹒６％，佔銷售淨額６﹒５％，

其中Ｅｒｂｏｒｉａｎ表現突出，於第二季增逾四成。



＊美國銷售按年增逾３３％＊



按地區劃分，最大市場美國地區的銷售淨額１﹒３３億歐元，分別增３３﹒１％和２６％，

佔銷售淨額１８﹒４％；第二大市場日本地區銷售淨額１﹒０７億歐元，分別增１１﹒５％和４

﹒２％，佔銷售淨額１４﹒７％；英國地區銷售淨額７６８１萬歐元，分別增２３１﹒５％和２

３４﹒７％，佔銷售淨額１０﹒６％，超越躋身第三大市場的中國地區。

中國地區銷售淨額７６６５萬歐元，分別增１３％和１２﹒７％，佔銷售淨額１０﹒５％。

集團第五大市場香港銷售淨額５８２９萬歐元，分別跌０﹒２％和５﹒６％，佔銷售淨額８％。

其他地區如巴西和俄羅斯的銷售淨額均錄得雙位數增長。

受理想業績刺激，其股價突破１７元阻力位，創近２７個月新高，未來若回近１７元可予買

入，上望１９元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

