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即市新聞

24/10/2019 18:13

《陸言堂－陳永陸》大市待好消息再推上，趁低吸納內險股

　　《陸言堂》港股今日（２４日）顯著上升，如果不是騰訊（００７００）股價所影響，港股
之升勢會更明顯；同時亦反映出，恆生指數在２６５００點以下有不錯的支持，大市的支持位正
在上移，現在市場似乎正等一些利好消息的刺激，將大市進一步上推，好像中美是否真的可以在
１１月份落實簽署首階段貿易協議，以及全球央行會否加快「放水」的行動，都會成為恆指向上
衝的主要誘因。

＊平保及中國太平堪留意＊
　
　　除了騰訊受政策傳聞因素所影響，而令股價受壓，限制了今日港股的升勢外，內險股今日的
表現亦一般，似乎亦影響了港股的走勢。不過，隨著國壽（０２６２８）公布的首三季度業績好
於預期後，其實一眾內險股均值得期待，尤其是首８個月內地原保費收入，按年增加
１３﹒１％，這反映出在內地經濟存在不確定性下，內地保險的需求仍然有增無減。所以，除非
Ａ股出現大跌，影響一眾內險股的投資收益，但現時又沒有這樣的風險存在，所以一眾內險股的
前景，仍然值得看好，不防趁整固時吸納；除國壽外，平保（０２３１８）為行業龍頭的首選，
同時中國太平（００９６６）之走勢亦是較為落後，值得留意。
　
＊ＪＳ環球值得認購＊
　
　　另外，近日新股十分活躍，同時表現亦不錯，正在招股的ＪＳ環球生活（０１６９１）可以
留意。ＪＳ環球生活是優質創新型小家電的全球領導者，並致力通過革命性創新及設計驅動型智
慧家居產品提高全球家庭每日生活品質。根據招股書資料顯示，公司收入由２０１６年的１１億
美元，上升４１﹒７％，至２０１７年的１５﹒６３億萬美元，至２０１８更進一步上升７１﹒
５％，至２６﹒８１億美元。而２０１９年６月３０日止的收入，亦由去年同期的
１１﹒５３億美元，上升７﹒１％，至１２﹒３５億美元。至於毛利，則由２０１６年的
３﹒５１億美元，上升至２０１８年的９﹒９９億美元。而單是截至２０１９年６月３０日止六
個月的毛利，亦由去年的４﹒２５億美元，上升８﹒６％，至２０１９年同期的４﹒６２億美元

　
　　ＪＳ環球生活不斷創造新產品並增添新品類，同時借助多元化產品組合，培育市場並激發消
費者需求，而公司擁有的品牌包括：Ｓｈａｒｋ、Ｎｉｎｊａ及Ｊｏｙｏｕｎｇ。根據弗若斯特
沙利文報告，以市場份額計，公司於２０１８年在全部小家電企業中排名全球第六，在以小家電
為主的企業中排名第三，在中國及美國這兩個最大的小家電市場亦擁有領先的市場地位，以２０
１８年的零售額計算，公司在小家電市場排名第二及第三。
　
　　ＪＳ環球生活通過全球化的設計研發團隊，持續強化創新基因及技術能力，產品屢次獲得全
球知名的設計和技術獎項，包括ｉＦ設計獎、紅點設計獎及中國設計紅星獎等。同時，公司全球
化擴張也讓銷售版圖延伸到加拿大、英國、法國、德國、日本、澳大利亞等其他國際市場。截至
２０１９年１０月１３日，公司的九陽品牌在各地擁有逾４００００個銷售點，亦是行業裏最早
採取線上銷售的小家電企業之一，２０１８年，公司九陽分部約５０％的收入來自線上銷售管道
，而公司亦擁有自營的天貓旗艦店，並通過微信平台運營「九陽商城」，故此產品及銷售網絡協
同方面，公司計劃推出Ｓｈａｒｋ品牌旗下本土化的產品，借助九陽遍布中國的銷售網絡和強大
的客戶服務能力，加速提升Ｓｈａｒｋ和Ｎｉｎｊａ品牌在中國的滲透率。同時將借力九陽在廚
房家電方面的技術優勢，加速推出更多Ｎｉｎｊａ品牌產品，進一步提升Ｎｉｎｊａ在美國市場
的份額。
　
　　在眾多龍頭效應、品牌建立成功，過去多年的高速增長帶動下，加上ＪＳ環球將與過戶處卓
佳合作，為本港首間接受「ＩＰＯ　Ａｐｐ」進行白表網上申請的公司，可見公司在招股上亦與
公司發展一樣，以創新為主，前景不用擔心，值得認購。《獨立股評人　陳永陸》

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