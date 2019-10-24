《陸言堂－陳永陸》大市待好消息再推上，趁低吸納內險股

《陸言堂》港股今日（２４日）顯著上升，如果不是騰訊（００７００）股價所影響，港股

之升勢會更明顯；同時亦反映出，恆生指數在２６５００點以下有不錯的支持，大市的支持位正

在上移，現在市場似乎正等一些利好消息的刺激，將大市進一步上推，好像中美是否真的可以在

１１月份落實簽署首階段貿易協議，以及全球央行會否加快「放水」的行動，都會成為恆指向上

衝的主要誘因。



＊平保及中國太平堪留意＊



除了騰訊受政策傳聞因素所影響，而令股價受壓，限制了今日港股的升勢外，內險股今日的

表現亦一般，似乎亦影響了港股的走勢。不過，隨著國壽（０２６２８）公布的首三季度業績好

於預期後，其實一眾內險股均值得期待，尤其是首８個月內地原保費收入，按年增加

１３﹒１％，這反映出在內地經濟存在不確定性下，內地保險的需求仍然有增無減。所以，除非

Ａ股出現大跌，影響一眾內險股的投資收益，但現時又沒有這樣的風險存在，所以一眾內險股的

前景，仍然值得看好，不防趁整固時吸納；除國壽外，平保（０２３１８）為行業龍頭的首選，

同時中國太平（００９６６）之走勢亦是較為落後，值得留意。



＊ＪＳ環球值得認購＊



另外，近日新股十分活躍，同時表現亦不錯，正在招股的ＪＳ環球生活（０１６９１）可以

留意。ＪＳ環球生活是優質創新型小家電的全球領導者，並致力通過革命性創新及設計驅動型智

慧家居產品提高全球家庭每日生活品質。根據招股書資料顯示，公司收入由２０１６年的１１億

美元，上升４１﹒７％，至２０１７年的１５﹒６３億萬美元，至２０１８更進一步上升７１﹒

５％，至２６﹒８１億美元。而２０１９年６月３０日止的收入，亦由去年同期的

１１﹒５３億美元，上升７﹒１％，至１２﹒３５億美元。至於毛利，則由２０１６年的

３﹒５１億美元，上升至２０１８年的９﹒９９億美元。而單是截至２０１９年６月３０日止六

個月的毛利，亦由去年的４﹒２５億美元，上升８﹒６％，至２０１９年同期的４﹒６２億美元

。



ＪＳ環球生活不斷創造新產品並增添新品類，同時借助多元化產品組合，培育市場並激發消

費者需求，而公司擁有的品牌包括：Ｓｈａｒｋ、Ｎｉｎｊａ及Ｊｏｙｏｕｎｇ。根據弗若斯特

沙利文報告，以市場份額計，公司於２０１８年在全部小家電企業中排名全球第六，在以小家電

為主的企業中排名第三，在中國及美國這兩個最大的小家電市場亦擁有領先的市場地位，以２０

１８年的零售額計算，公司在小家電市場排名第二及第三。



ＪＳ環球生活通過全球化的設計研發團隊，持續強化創新基因及技術能力，產品屢次獲得全

球知名的設計和技術獎項，包括ｉＦ設計獎、紅點設計獎及中國設計紅星獎等。同時，公司全球

化擴張也讓銷售版圖延伸到加拿大、英國、法國、德國、日本、澳大利亞等其他國際市場。截至

２０１９年１０月１３日，公司的九陽品牌在各地擁有逾４００００個銷售點，亦是行業裏最早

採取線上銷售的小家電企業之一，２０１８年，公司九陽分部約５０％的收入來自線上銷售管道

，而公司亦擁有自營的天貓旗艦店，並通過微信平台運營「九陽商城」，故此產品及銷售網絡協

同方面，公司計劃推出Ｓｈａｒｋ品牌旗下本土化的產品，借助九陽遍布中國的銷售網絡和強大

的客戶服務能力，加速提升Ｓｈａｒｋ和Ｎｉｎｊａ品牌在中國的滲透率。同時將借力九陽在廚

房家電方面的技術優勢，加速推出更多Ｎｉｎｊａ品牌產品，進一步提升Ｎｉｎｊａ在美國市場

的份額。



在眾多龍頭效應、品牌建立成功，過去多年的高速增長帶動下，加上ＪＳ環球將與過戶處卓

佳合作，為本港首間接受「ＩＰＯ Ａｐｐ」進行白表網上申請的公司，可見公司在招股上亦與

公司發展一樣，以創新為主，前景不用擔心，值得認購。《獨立股評人 陳永陸》

