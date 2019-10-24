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24/10/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１１﹒９億人幣，買建行工行沽招行港所

　　《經濟通通訊社２４日專訊》港股連日窄幅上落，昨日（２３日）明顯回吐，英國脫歐仍有
阻滯，香港政局或變，恆指一度跌２９４點低見２６４９１穿十天線（約２６５３５點），最終
收報２６５６６，跌２１９點或跌０﹒８２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１１﹒９３億元人民幣，增加約一倍。北水淨買入最多的個股
依次是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、騰訊控股（００７００）；淨賣出
最多的依次是招商銀行（０３９６８）、港交所（００３８８）、舜宇光學（０２３８２）。
　　主板成交６８１﹒１１億元跌９﹒４％。其中港股通成交７９﹒２９億元，佔總成交
１１﹒６％。

＊內銀股季績期近，北水買賣活躍＊

　　北水昨日（２３日）繼續買賣內銀股，建行及工行淨買入分別為４﹒７３億元及２﹒０６億
元，全日股價收跌０﹒１６％報６﹒２９元，及升０﹒７３％報５﹒５元。建行及工行將分別在
本月３０日及本周五（２５日）公布季度業績。
　　招行昨日（２３日）北水淨沽出３﹒２５億元稍為減少近４％，全日股價跌０﹒８％，報
３７﹒２５元。該股亦將於本月３０日公布季度業績。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　４．７３
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　２．０６
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　１．２８
　　華能國際（００９０２）　　　　　　０．５１
　　華潤啤酒（００２９１）　　　　　　０．４１　　　

　　淨沽出最多港股：
　　招商銀行（０３９６８）　　　　　－３．２５
　　港交所　（００３８８）　　　　　－０．７７
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　－０．２８
　　旭輝控股（００８８４）　　　　　－０．１８
　　友邦保險（０１２９９）　　　　　－０．１６　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｅｃ）

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