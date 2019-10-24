【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１１﹒９億人幣，買建行工行沽招行港所

《經濟通通訊社２４日專訊》港股連日窄幅上落，昨日（２３日）明顯回吐，英國脫歐仍有
阻滯，香港政局或變，恆指一度跌２９４點低見２６４９１穿十天線（約２６５３５點），最終
收報２６５６６，跌２１９點或跌０﹒８２％。
按額度計算，北水全日淨流入１１﹒９３億元人民幣，增加約一倍。北水淨買入最多的個股
依次是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、騰訊控股（００７００）；淨賣出
最多的依次是招商銀行（０３９６８）、港交所（００３８８）、舜宇光學（０２３８２）。
主板成交６８１﹒１１億元跌９﹒４％。其中港股通成交７９﹒２９億元，佔總成交
１１﹒６％。
＊內銀股季績期近，北水買賣活躍＊
北水昨日（２３日）繼續買賣內銀股，建行及工行淨買入分別為４﹒７３億元及２﹒０６億
元，全日股價收跌０﹒１６％報６﹒２９元，及升０﹒７３％報５﹒５元。建行及工行將分別在
本月３０日及本周五（２５日）公布季度業績。
招行昨日（２３日）北水淨沽出３﹒２５億元稍為減少近４％，全日股價跌０﹒８％，報
３７﹒２５元。該股亦將於本月３０日公布季度業績。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
建設銀行（００９３９） ４．７３
工商銀行（０１３９８） ２．０６
騰訊控股（００７００） １．２８
華能國際（００９０２） ０．５１
華潤啤酒（００２９１） ０．４１
淨沽出最多港股：
招商銀行（０３９６８） －３．２５
港交所 （００３８８） －０．７７
舜宇光學（０２３８２） －０．２８
旭輝控股（００８８４） －０．１８
友邦保險（０１２９９） －０．１６
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（ｅｃ）