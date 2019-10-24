《日入而息》四中全會下周一召開，平保首三季多賺６３％

《今天重點》﹡中共中央四中全會下周一至周四召開；政治局會議指堅持和完善中國特色社

會主義制度

﹡本港出口貨值連跌１１個月，９月跌幅擴大至７﹒３％

﹡平保（０２３１８）首三季淨利潤增近６３％，壽險及健康險新業務價值升

４﹒５％

﹡信置（０００８３）本港買樓住屋需求「相當強」，低息增入市信心；信置

表示不會主動邀請警方入商場執法，部分租戶獲減租

﹡陳同佳今日不會赴台，陸委會排除「自由行」模式；陳同佳明天暫不赴台自

首，委託星級律師行打官司



《即日市況》﹡銀行股受捧，港股收升２３１點報２６７９７，成交６８７億元



《深滬股市》﹡盤中宣布四中全會下周召開，滬綜指全日跌幅近抹平



《美元匯價》﹡歐央行或下調通脹目標，從而限制歐元上升；歐元最新報１﹒１１２７╱

３１，日圓最新報１０８﹒６２╱６５



《公司業績》﹡香港寬頻（０１３１０）全年純利跌４６％至２﹒１５億，派末期息３６仙

﹡華電國際（０１０７１）首三季純利按年升６０％



《公司資訊》﹡中電（００００２）旗下中華電力發行總規模５億美元永續債券

﹡中海外（００６８８）大埔「天鑽」加推１８９伙，入場費約５１６萬

﹡新地（０００１６）雷霆稱未來１２個月擬推１０項目「月月有樓賣」

﹡報道指ＥＳＲ（０１８２１）孖展未足額，ＪＳ環球（０１６９１）孖展超

購１﹒６倍

﹡民生金融（００２４５）認購２０３９萬美元槓桿債券掛勾票據

﹡信置（０００８３）本港買樓住屋需求「相當強」，低息增入市信心

﹡科地農業（０８１５３）擬夥深圳法諾拓展新能源汽車業務

﹡數碼通（００３１５）不參與競投４﹒９吉赫頻譜，該頻譜不足以大範圍覆

蓋

﹡益美國際（０１８７０）明天起招股，入場費３３０８元

﹡香港寬頻（０１３１０）住宅收益按年升９％，住宅ＡＲＰＵ增５％

﹡銀城生活服務（０１９２２）明日起招股，入場費４６０５元

﹡交行（０３３２８）截至到期日社保基金未減持公司Ａ股股份

﹡蒼南儀錶（０１７４３）宣布與朗新科技在燃氣、產品等領域合作

﹡信基沙溪（０３６０３）明天起招股，入場費約３３３３﹒３元

﹡佳景集團（００７０３）租澳門威尼斯人度假村商鋪，三年期月租３９﹒４

萬元

﹡卜蜂蓮花（００１２１）已獲聯交所批准自下周一下午４時起撤銷上市地位

﹡證監會對香港電視（０１１３７）前職員展開內幕交易檢控



《國企紅籌》﹡中國平安（０２３１８）推薦謝永林及陳心穎接任執行董事

﹡中海油（００８８３）第三季淨產量按年升９﹒７％，油氣銷售收入升

０﹒８％

﹡五礦資源（０１２０８）ＬａｓＢａｍｂａｓ礦山物流運輸完全恢復

﹡平保（０２３１８）首三季淨利潤增近６３％，壽險及健康險新業務價值升

４﹒５％



《神州民企》﹡中國聯塑（０２１２８）獲增添等值２億美元銀團貸款

﹡融創（０１９１８）天津分部供員工八折買樓優惠，衝刺全年業績



《中國要聞》﹡中共中央四中全會下周一至周四召開

﹡政治局會議表示堅持和完善中國特色社會主義制度

﹡官媒表示創業板交易制度變革可為先，適時推Ｔ＋０制度

﹡長沙人才買樓政策「轉正」，外界誤讀為樓市調控鬆綁

﹡深圳再推６塊純住宅限價地，大批公共住房將交付

﹡ＦＩＦＡ宣布中國舉辦２０２１年世俱杯

﹡中國商飛稱Ｃ９１９大型客機１０５架機完成首次試飛

﹡中國創新指數首次突破２００，增長８﹒６％

﹡中鋁集團換帥，鞍鋼集團董事長姚林接棒

﹡世銀報告指中國營商環境全球排名再提升，躋身前４０

﹡交通運輸部表示ＥＴＣ發行任務完成率超過７０％

﹡發改委、市監局發布指導意見，穩步擴大金融業開放

﹡內地改進財險產品監管，據報車險等將由審批改為備案

﹡人行表示中電信旗下翼支付因清算違規等罰款６萬人幣；人行６００億逆回

購利率持平，淨投放６００億；人行下周一進行６００億元國庫現金定存招

標；人行旗下媒體表示ＬＰＲ新錨已定，利率並軌可期

﹡畢馬威研究表示近八成大灣區消費者認為自己精通科技

﹡亞投行總部大樓竣工儀式在京舉行

﹡首汽共享汽車ＧｏＦｕｎ推新體系

﹡銀保監發補充規定將實際經營融資擔保業務機構納監管

﹡上交所同意中信證券為五隻基金提供主流動性服務

﹡瑞銀資管推出旗下首隻境內多元資產私募基金

﹡晶片生產商賽靈思：華府仍未批出華為出口許可

﹡華為助力葡萄牙第一個５Ｇ網絡落地

﹡支付寶回應「偽信用租賃」高利貸：配合公安機關嚴厲打擊

﹡營商環境排名躋身前４０，外交部表示是對中國投信任票

﹡浙商銀行表示發行市盈率高於同業平均，首發延期屬正常

﹡首三季內地農村居民用電增速超城鎮居民，為近年首次

﹡福建晉華代表律師獲准在香港查閱美光涉案商業機密

﹡華信集團債券匿名拍賣成交，成交價３元人幣外界震驚

﹡財政部表示９月末全國地方政府債務餘額２１﹒４萬億元

﹡自然資源部表示三季度全國總體地價水平溫和上漲



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒７％，報１１３２０﹒１４點



《其他消息》﹡運房局表示屯門南延線或連接中部人工島

﹡陳帆稱一手樓貨尾近年增至萬伙，趨勢不理想

﹡馮永業申請保釋案押後至下月８日處理

﹡選管會表示黃之鋒選區選舉主任因病休要推遲抽籤

﹡報道指金管局短期將就拆息引入ＨＯＮＩＡ，研究銀行風險資產規模

﹡劉怡翔稱倘新股涉經不當方式審批指控屬實，證監可下令停牌

﹡未補價資助出售房屋出租計劃優化措施下月中接受申請

﹡香港便利營商全球排名第三，政府將改革現行規管制度

﹡本港出口貨值連跌１１個月，９月跌幅擴大至７﹒３％

﹡區選簡介會亞博舉行，今早１１時起Ｅ線Ｓ線巴士不停博覽館

﹡世界銀行表示香港在便利營商排名升一位，位列全球第３

﹡渣打表示第四季中小企指數創新低，零售業跌幅最大

﹡深股通額度全日用１４﹒８億元；滬股通額度全日流走１﹒８億元，陸股通

淨流入５﹒６億

﹡新加坡金管局表示少量資金由香港流入，收到資產從香港重新配置問詢；新

加坡金管局表示正與中國討論市場互聯互通、債券合作

﹡華僑永亨推出「全自訂」稅貸計劃，自訂還款期及手續費

﹡畢馬威表示數據分析是未來趨勢，中小企願意投放資源發展

﹡美聯表示９月逾３０００萬豪宅新盤銷售宗數，按月升近６倍

﹡港珠澳大橋香港跨境私家車配額增加５０００個



《修例風暴》﹡記協就禁查選民登記冊索取法律意見，憂開壞先例

﹡信置表示不會主動邀請警方入商場執法，部分租戶獲減租

﹡陳同佳今日不會赴台，陸委會排除「自由行」模式；陳同佳明天暫不赴台自

首，委託星級律師行打官司

﹡外交部再批佩洛西：任何干預香港事務企圖都不會得逞

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