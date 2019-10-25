《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６８０５．５３ 跌 ２８．４２點╱０．１１％
標普５００ ３０１０．２９ 升 ５．７７點╱０．１９％
納斯達克 ８１８５．８０ 升 ６６．００點╱０．８１％
倫敦富時１００ ７３２８．２５ 升 ６７．５１點╱０．９３％
法蘭克福ＤＡＸ １２８７２．１０ 升 ７３．９１點╱０．５８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６８４．３３ 升 ３０．９０點╱０．５５％
﹡香港時間７：４０ａｍ美元兌日圓１０８．６５，歐元兌美元１．１１０３
25/10/2019 07:46
《日出而作》約翰遜擬１２月舉行大選，標指納指高收，富時四連升
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６８０５．５３ 跌 ２８．４２點╱０．１１％
標普５００ ３０１０．２９ 升 ５．７７點╱０．１９％
納斯達克 ８１８５．８０ 升 ６６．００點╱０．８１％
倫敦富時１００ ７３２８．２５ 升 ６７．５１點╱０．９３％
法蘭克福ＤＡＸ １２８７２．１０ 升 ７３．９１點╱０．５８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６８４．３３ 升 ３０．９０點╱０．５５％
﹡香港時間７：４０ａｍ美元兌日圓１０８．６５，歐元兌美元１．１１０３
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