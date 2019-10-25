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25/10/2019 07:46

《日出而作》約翰遜擬１２月舉行大選，標指納指高收，富時四連升

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６８０５．５３　跌　　２８．４２點╱０．１１％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３０１０．２９　升　　　５．７７點╱０．１９％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８１８５．８０　升　　６６．００點╱０．８１％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３２８．２５　升　　６７．５１點╱０．９３％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２８７２．１０　升　　７３．９１點╱０．５８％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５６８４．３３　升　　３０．９０點╱０．５５％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４０ａｍ美元兌日圓１０８．６５，歐元兌美元１．１１０３

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