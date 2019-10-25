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即市新聞

25/10/2019 07:50

《華爾街內望》季績好壞參半道指跌２８點，美債息上升

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國股市周四（２４日）個別發展，此前包括微軟在內的多間
科技公司公布強勁的季度業績，但３Ｍ的業績不佳，拖累道指。
　　道指收跌２８點或０﹒１％，報２６８０５點；標普５００指數上漲５點或０﹒２％，報
３０１０點；納指收高６６點或０﹒８％，報８１８５點。
　　微軟股價大漲２％，因雲業務的增長預測勝預期，而ＰａｙＰａｌ公布強勁的全年盈利預測
，推動股價急升８﹒６％。
　　工業綜合企業３Ｍ股價下跌４﹒１％，因第三季度收入低於預期，並下調全年盈利預測。由
於工業生產放緩，公司在美國的銷售額下降１﹒１％，在亞太地區銷售額則下跌５％。
　　Ｔｗｉｔｔｅｒ股價暴跌２０﹒８％，因上季收入及盈利均低於預期，部分原因是廣告平台
存在技術問題。
　　福特汽車下跌６﹒６％，因公司下調今年的盈利預期。相比之下，Ｔｅｓｌａ（特斯拉）　
飆升１７﹒７％，因上季公司意外錄得盈利。
　　收市後，英特爾及亞馬遜公布業績後大幅波動。英特爾股價上漲３﹒６％，亞馬遜股價最後
大跌６﹒９％。
　　美債息微升，因投資者在下周聯儲局貨幣政策會議前整理倉位，預計聯儲局將在年內第三次
減息。１０年期美債息從上日尾市的１﹒７５９％升至１﹒７７１％。（ｍｎ）

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