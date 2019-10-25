《窩輪匯智－劉嘉輝》引伸波幅再逼近年內低，靜極思動？

《窩輪匯智》上周提到恆指升至近兩萬七阻力，如何選擇認沽證輪即認沽證作對沖。恆指的

確有回落，不幸的是市況變得牛皮，引伸波幅因而下降及再度逼近今年以來的低位，因此投資者

或會發現手頭的認沽證，升幅或會較預算為少。

業績期持續，下周輪到建行（００９３９）、中人壽（０２６２８）、中石化

（００３８６）及中石油（００８５７）等大藍籌公布成績表。投資者欲以窩輪作部署，份外要

提防業績前後引伸波幅的變化。

不過，正所謂「靜極思動」，回顧今年恆指波幅指數於７月時一度低見約１４的位置，其後

抽升至８月時的２７高位，期間為窩輪價格帶來利好作用，特別是認沽證，不單受惠看對恆指期

貨方向，同時引伸波幅上升有機會帶來「雙贏」。另一方面，認購證雖然看錯恆指期貨方向，然

而若波幅上升，認購證跌幅有機會較預期為少。

下周內地正式召開四中全會，適逢又是期指結算及美國議息的日子，若認為期指轉倉期間市

況波動性或有機會繼續受壓，投資者欲在這段期間趁低買入窩輪，不妨留意一些年期較長及相對

貼價產品，這類窩輪對引伸波幅的敏感度較低。

若覺得引伸波幅已累積較大跌幅，想趁低位部署漲引伸波幅的機會，不少人會以一些短期貼

價證作部署，引發短線的爆發力。不過，「針無兩頭利」，以這類高槓桿產品入場，若走勢未能

配合，這類產品跌勢亦會較急，最壞情況甚至可能會損失全部本金。因此，投資者入場前宜平衡

好風險承受能力及預期的回報，投入此類產品的本金不用多，因為槓桿通常已較高。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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