《凱文隨筆－凱文》「脫歐」屢屢失敗，宜向東方取經

《凱文隨筆－凱文》大英帝國的國會議員一而再，再而三，違背了他們長期以來引以為傲的

「民主」原則，視人民的「脫歐」公投意願如無物，屢屢食言。前首相文翠珊當日「廖化自薦」

，搞了兩年多，脫歐日子一拖再拖，最後含淚下台；現首相約翰遜「君有戲言」，誓言

「１０月３１日前，不脫歐、毋寧死」（ｄｏ ｏｒ ｄｉｅ），現在沒打算去死，只計劃提前

大選，再戰江湖，絲毫沒為自己的食言而感到愧疚。還是當日公投結果公布後就辭職的卡梅倫有

遠見，明知自己無法力挽狂瀾，就毅然丟官。



泱泱大國、人才濟濟的英國對脫歐一事一直無法搞好，令人不禁聯想「第二次公投」會否發

生，那真應了那位「戰犯首相」（這是英國獨立報的民意調查所得作出的結果，三分一英國人認

為他犯了戰爭罪行，應該為聯同美軍侵略伊拉克而受審）貝理雅的預測。即便有「第二次脫歐公

投」，也不必大驚小怪，反正民意早已被忽略。



內地的國際問題專家張維為教授早已說過，英國的脫歐可以透過協商解決；張教授當年與一

眾外國專家進行辯論，率先指出：「阿拉伯之春」會演變成「阿拉伯之冬」，結果如其所言。看

來，英國政客應該向中國取經，謀求治國之道。此話聽來似很「荒謬」，然而，有句老話：「因

為它荒謬，所以我相信」。要論荒謬的事，世間何其多。



大西洋另一邊的民主燈塔美國一項最新民意調查結果顯示，七成美國人認為國家正邁向第二

次內戰，美國政壇，除總統特朗普每天在為國為民跟其他國家打經濟戰外，其他政客彷彿就是專

事於干預別國內政，或者專攻彈劾總統的內鬥事宜。不就是「荒謬」？



中國的堀起，絕非僥倖，是幾代人的不斷摸索與實踐，當中行了不少錯路彎路，然後改正。

向中國學習，絕對不是荒謬。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，且於

２０１５年取得特許語言學者資格。其專業履歷載於該會的網上名錄，讀者可到以下連結查閱：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｃｉｏｌ﹒ｏｒｇ﹒ｕｋ╱ｔｒａｎｓｌａｔｏｒ╱ｐｒｏｆｉｌｅ

╱２９８１３╱３６╱１９５７）

