《經濟通通訊社２５日專訊》百威亞太（０１８７６）公布，截至今年９月３０日止首三季
的未經審核業績，股權持有人應佔正常化溢利為９﹒５７億元（美元．下同），按年增加
４﹒９％，每股盈利７﹒２３分。
期內，收入５３﹒４４億元，按年增長３﹒１％；毛利２８﹒９４億元，按年上升
５﹒７％；毛利率５４﹒２％，按年增１﹒５個百分點。
啤酒總銷量為７７﹒５４億公升，按年減少２﹒５％，主要由於韓國激烈的競爭環境，以及
中國夜生活渠道於期內表現疲軟所致。（ｆｚ）
＊該業績之詳情，請參閱該公司之正式通告＊
25/10/2019 08:33
百威亞太（０１８７６）首三季溢利增４﹒９％至９﹒５７億美元
《經濟通通訊社２５日專訊》百威亞太（０１８７６）公布，截至今年９月３０日止首三季
的未經審核業績，股權持有人應佔正常化溢利為９﹒５７億元（美元．下同），按年增加
４﹒９％，每股盈利７﹒２３分。
期內，收入５３﹒４４億元，按年增長３﹒１％；毛利２８﹒９４億元，按年上升
５﹒７％；毛利率５４﹒２％，按年增１﹒５個百分點。
啤酒總銷量為７７﹒５４億公升，按年減少２﹒５％，主要由於韓國激烈的競爭環境，以及
中國夜生活渠道於期內表現疲軟所致。（ｆｚ）
＊該業績之詳情，請參閱該公司之正式通告＊
|國際動態25/10/2019
英貨櫃藏屍案 39死者全為中國人
|生財有道24/10/2019
放寬按保 中產上車／換樓時機？
|專訪24/10/2019
【專訪】富途進軍本港暗盤市場 建科技應用與股票社交一體化平台
|生財有道24/10/2019
執行力強 融創更上一層樓
|生財有道24/10/2019
榮升中國科網三哥 大行如何看美團前景？
|剖析天下24/10/2019
貿易戰或現喘息 長線美股前景不宜悲觀
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰