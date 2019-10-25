百威亞太（０１８７６）首三季溢利增４﹒９％至９﹒５７億美元

《經濟通通訊社２５日專訊》百威亞太（０１８７６）公布，截至今年９月３０日止首三季

的未經審核業績，股權持有人應佔正常化溢利為９﹒５７億元（美元．下同），按年增加

４﹒９％，每股盈利７﹒２３分。

期內，收入５３﹒４４億元，按年增長３﹒１％；毛利２８﹒９４億元，按年上升

５﹒７％；毛利率５４﹒２％，按年增１﹒５個百分點。

啤酒總銷量為７７﹒５４億公升，按年減少２﹒５％，主要由於韓國激烈的競爭環境，以及

中國夜生活渠道於期內表現疲軟所致。（ｆｚ）



＊該業績之詳情，請參閱該公司之正式通告＊

