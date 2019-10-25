《經濟通通訊社２５日專訊》港鐵（０００６６）公布，雖然多個港鐵車站部分設施仍有待
維修，但復修進度有明顯改善，與相關政府部門進行風險評估後，除機場快線外，港鐵各線、輕
鐵及港鐵巴士服務將提早於今日晚上１１時結束。
另外，自晚上１１時起，由香港站出發的機場快線列車，將直達機場，約每１０分鐘一班車
，中間不停九龍站、青衣站。九龍站的市區預辦登機服務將於晚上１０時後暫停；香港站的市區
預辦登機服務，截止時間維持在飛機起飛前９０分鐘。（ｔｔ）
25/10/2019 08:17
【交通消息】除機場快線外，港鐵各線將於今晚１１時後結束服務
《經濟通通訊社２５日專訊》港鐵（０００６６）公布，雖然多個港鐵車站部分設施仍有待
維修，但復修進度有明顯改善，與相關政府部門進行風險評估後，除機場快線外，港鐵各線、輕
鐵及港鐵巴士服務將提早於今日晚上１１時結束。
另外，自晚上１１時起，由香港站出發的機場快線列車，將直達機場，約每１０分鐘一班車
，中間不停九龍站、青衣站。九龍站的市區預辦登機服務將於晚上１０時後暫停；香港站的市區
預辦登機服務，截止時間維持在飛機起飛前９０分鐘。（ｔｔ）
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