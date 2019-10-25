《專家之言－張穎群》港股成交金額偏低，換手率遠遜Ａ股

《專家之言》美股三大指數曾經急挫，受累美國波音公司再傳出已經停飛的７３７ ＭＡＸ

型號飛機之安全性問題，被指誤導航空管理局，消息拖累股價急挫曾低見３２０﹒４１美元。中

國上周公布經濟數據遠差預期更創出紀錄低位，市場憂慮全球經濟增長開始放慢。

本周方面，市場聚焦歐洲央行昨日（２４日）議息，一如預期不變，但投資者留意買債及量

化寬鬆如何進行。

美國聯合科技第三季收入１９５億美元增加１８％，比市場預期的１９３億美元為佳。每股

盈利２﹒２１美元，同勝預備２﹒０３美元。集團上調全年業績展望，盈利升至８﹒１５美元。

寶潔（Ｐ＆Ｇ）上季收入１７８億美元，每股盈利１﹒３７美元，均好過預期，同時亦上調年內

展望。股價齊造好。企業在上星期展開季度業績，標普成份股內約有７０家已公布業績。整體成

績理想，有超過８成皆優於預期。本星期重點在大型工業及科網股上，當中包括有亞馬遜、微軟

及英特爾。大型企業則包括上周急挫的波音公司，卡特彼勒、電動車製造商Ｔｅｓｌａ等。

周內美匯指數持續弱勢，曾經低見９７﹒１０水平。市場已經預期下星期聯儲局會再減息。

日前日本公布９月份出口仍繼續尋底，估計央行為求剌激經濟，會再度減息。現時，歐洲及日本

皆實施負利率。因此，美元仍屬於高息貨幣。近日新興市場之債券、匯率或股票皆處於較高位置

，也相信是短期性的，故此，美匯指數的回落，應屬於短暫的。要繼續留意數據及外圍變化。



＊股市制度再優化，利好科創造融資＊



中國上周四公布季度ＧＤＰ增長創下新低，唯９月份工業增加值上升５﹒８％，比上月增加

１﹒４個百分點，而社會消費品零售上升７﹒８％，較上月加快０﹒３個百分點，也反映出工業

增長已回穩，消費品零售也跟上快速發展。發改委表示，第三季度ＧＤＰ增長雖然創低位，但首

三季度仍有６﹒２％的增長，也估計第四季跌穿６％的機會不大。會繼續留意情況如何，加以改

善。日前公布最新貸款市場報價利率（ＬＰＲ）維持不變，也反映出貨幣政策正保持在合理水平

上。市場正關注稍後召開的四中全會及年底的就業市場狀況。

中證監表示，要繼續為科技創新尋找更完整的服務建設，重點在跟資本市場連接。落實以信

息披露註冊為主，上市後再融資或分拆上市制度等，以吸引更多科創企業上市。加強創業板及新

三板改革，完善上市制度，尋求融資、重組或合併收購等。同時，為增加市場流動性，設立私募

基金管理制度，以吸引私募基金加大力度投資科創企業。再提升中介服務，要做到合規、誠信、

專業及穩健。

人民銀行日前在市場進行２５００億元人民幣逆回購操作，全數為淨投放，主要為繳交稅務

的高峰期，金額為近５個月最高。行動中也反映出人民銀行對市場之流動性會適時調整，以避免

出現資金過緊的問題。

周內滬深股市維持在窄幅區間內上落。主要為聚焦中美貿易問題能否達成協議，並在下月簽

署落實。同時市場亦因為數據稍差，憧憬中央政府會再推出�鬆政等。



＊認購新股見熱爆，掛牌後應趁高沽＊



內地上海及深圳交易所日前齊公布，同意由下周一（２８日）開始，批准同股不同權的上市

公司股票，可以利用港股通進行買賣，市場料可以納入的股票有小米集團（０１８１０）及美團

點評（０３６９０）。這個問題解決後，定可吸引更多同股不同權之企業到香港上市，再吸引內

地投資者追入。而上市公司亦可藉此，提升股票在兩地之流通量。

近日港股異常淡靜，造就資金順勢流入新股認購，超額認購亦以數百倍計算。投資者眼見火

熱，就跟風追入，甚至借用孖展認購。如果幸運獲分配部分，上市後就要趁高位沽出。因為近日

多隻新股上市後，皆見倍升。但熱炒三數日，就大幅回落。下星期續有多隻新股展開招股行動。

根據世界交易所聯會（ＷＦＥ）資料反映，港股之轉手率僅４２％，上證公司為１６６％，深證

為３７４％。如果按上證比例一樣、成交額應在３０００億元之上。在２０１５年第一二季之間

，曾出現２９００億元的成交，日平均也接近２０００億元，轉手率接近１００％。成交金額長

時間偏低，主要為大股東高比例持有股份，造成流通量不足。買賣各支付０﹒１％的印花稅等。

證監會提出，目前港股集資強勁，不論金額或市值皆為區內首位。但股票上市後之流動性偏低，

似乎需要檢討如何改善，正跟港交所（００３８８）研究股票及債券之建檔過程，再深入首次公

開招股流程，繼續討論及尋求股票上市後之成交量不足的主要原因。寄望在檢討過後，可提升股

票市場質素。《華盛証券 張穎群》

