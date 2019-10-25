【新股掛牌】登輝首掛收報０﹒８６元，低上市價近３４％

《經濟通通訊社２５日專訊》從事電熱家用電器製造及供應商的登輝控股（０１６９２）今

日首掛，以全日最低位收市，報０﹒８６元，比上市價１﹒３元低３３﹒８％；成交約１﹒１４

億股，涉資１﹒２６億元。一手２０００股，不考慮交易費用，每手帳面蝕８８０元。

登輝控股全日潛水，今早開報１﹒０７元，已較上市價低，其後股價持續波動，未幾高見１

﹒２１元，惟很快已掉頭回落，尾市更失守１元關口，低見０﹒８６元。（ｊｔ）

