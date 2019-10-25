《盤後部署》港股議息前料窄幅上落，恒指２６６００點防守力強

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股三大指數表現不一，惟科技股表現較為出色，亞洲各

區股市走勢窄幅上落，而港股方面則低開低走，其中平保（０２３１８）業績後遭大行唱淡，股

價低走近４％拖累大市氣氛，恆指盤中一度低見２６６２１點，跌１７６點，另外中資電訊股及

本地地產股同樣捱沽，惟資金追捧藥股及消費類股分，但難撐起大市表現，而市場亦觀望收市後

公布的多隻內銀業績。最終恆生指數收報２６６６７點，跌１３０點或跌０﹒４９％，主板成交

６７１﹒５９億元，按日跌２﹒２％。國企指數報１０４６６，跌６６點或跌０﹒６３％。

有傳中美官員將通電談判，內地股市尾市造好高收，上證收報２９５４點，升１４點或升

０﹒４８％；深證收報９６６０，升１０４點或升１﹒１０％。兩市合共成交４０５７﹒７５億

元人民幣。



＊市場料美下周減息四分一厘，高盛料議息報告措辭偏鷹＊



近日港股波幅再度收窄，市場關注歐美兩國議息情況，其中歐洲維持息口不變，亦都是德拉

吉任內最後一次議息會議，而美國將於本月底議息。據多個經濟學家預測，本次減息機會頗大，

幅度將會是四分一厘，令聯邦基金利率目標區間在１﹒５厘至１﹒７５厘，而隨後將會暫緩減息

步伐。分析認為，是次減息立場或較為鷹派，聯儲局主席鮑威爾有機會暗示未來減息去向，或會

在減息上會遇上壓力，主要是美國目前失業率低且消費支出穩定。

市場對減息基本上毫無懸念，但大行高盛則認為，聯儲局會在議息聲明中調整一些「措辭」

，預料減息周期可能快將完結，而「酌情採取行動來維持擴張」之類的說話，亦將會在聲明中刪

除。該行經濟學家斯希爾預料，是次議息報告很大機會走鷹派路線，並強調會依據數據，以應對

經濟前景惡化。另外，高盛亦不希望聯儲局官員再討論有關近日的隔夜回購行動，因為這些與貨

幣政策無關。



＊手機設備股、濠賭股宜關注＊



雖然市場對美國下周議息無太大爭議，但投資者關注鮑威爾對於來年息口的取態，將對港股

有一定影響。而近期港股都在２６６００點窄幅上落不超過２００點，相信此關口防守力度頗強

。如投資者有興趣，可見恆指一跌至此水平隨即造好倉博反彈。

另外，蘋果手機在東南亞銷情似乎比想像中好，相信對手機設備股有較大支持；而１０月賭

收數據快將公布（１１月１－３日），觀乎近日大行的報告，表現或不會太差，部分濠賭股亦可

嘗試低位儲貨，惟只宜小注。（ｕｌ）

