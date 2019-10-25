【貿易開戰】傳中國要求美國取消關稅換取增加購買農產品

《經濟通通訊社２５日專訊》據外電引述消息人士報道，美國貿易代表萊特希澤及財長努欽

與中國國務院副總理劉鶴計劃周五進行電話會議，預計中方將會要求美國取消對１５６０億美元

中國產品的額外關稅，同時亦會尋求美方取消９月１日生效的針對１２５０億美元中國產品的１

５％關稅。

據悉，作為交換條件，中國將免除包括大豆、小麥及粟米在內的某些進口美國農產品的關稅

，不過中國的具體農產品進口量仍然未能確定，最初的年進口量或約為２００億美元。（ｍｎ

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