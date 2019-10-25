《台股攻略－馮偉明》台股一度創新高收市小跌

《台股攻略》台股今日（２５日）一度升上１１３４７﹒１８點，創２９年新高，但由於高

位有回吐並部分權值股下跌，終場跌２４﹒０２點，收１１２９６﹒１２點，成交金額為新台幣

１２８８﹒３３億元。

台積電今日收市升新台幣０﹒５元，成交量為２﹒２６萬張，於今日大市的成交金額中約佔

５﹒１５％。台股近來熱炒的ＰＣＢ類股，今日出現獲利沽盤，包括華通、燿華、嘉聯益及健鼎

股價下跌，只有臻鼎─ＫＹ上升，收新台幣１４５元，較昨日微升新台幣０﹒５元，成交量為

７０１４張。金融族群則多為表現疲弱；傳產族群方面，只有高鐵升近０﹒５％。今日較強的有

光通訊族群，包括華星光、光環及波若威等個股表現強勢。５Ｇ測試訂單題材持續發酵，帶動

ＩＣ測試板廠雍智今日盤中升超過６％，持續創下掛牌以來新高，精測亦有超過２％的升幅。

中美貿易戰降溫，加上第四季為電子業的旺季，台股可望再創新高，未有貨的投資者可考慮

於回吐時吸納，增加獲利機會。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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