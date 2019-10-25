《談國論企－黎偉成》推動進出口穩中提質優化匯管乃佳策

《談國論企》中國國務院總理李克強２０１９年１０月２３日主持國務院常務會議，指出（

１）要推動進出口穩中提質，要（２）優化外匯管理措施以促進跨境貿易投資便利化，和在聽取

國務院第六次大督查情況匯報後（３）要求著力破除政策落實堵點等，都是確保經濟穩中有進和

力抗外部貿戰力量的其中有力有效措施。我仍然相信中國國內生產總值ＧＤＰ在２０１９年的增

長率會處於５﹒５％至６％，屬提質的合理增長範圍。



＊新策要強力支持綜合保稅區力促跨境電商發展＊



會議討論的三大事項都是聚焦於對外、內的貿與投資雙向經濟活動，配合行之多時有效的以

供給側結構性改革為主的刺激內需，乃確保國民經濟穩中有進發展和成長的雙重保險。惹人注目

的是（甲）第二項，就外貿而要求的「各地和有關部門積極應對外部環境變化紮實造好穩外貿工

作，外貿運行總體平穩」，要「面對新形勢新挑戰，在落實好各項已定政策」，即：重點在於外

貿工作的「已定政策」，經落實，基本取得預期效益，故會議要求「落實好」，便可以應對外部

環境的變化和所出現的新形勢新挑戰。

相關措施有（一）要進一步完善的出口退稅、貿易融資、信用保險等政策，是已有的行之有

效政策，而 「逐步實現綜合保稅區全面適用跨境電商零售進口政策 「，是為新的亮點，而

「綜合保稅區」是把保稅區、出口加工區、保稅物流區、港口的功能集諸之一身，以發展國際中

轉、配送、採購、轉口貿易和出口加工等，是中國具最全面功能海關特殊監管區域，故會議特別

要使之「全面適用跨境電商零售進口」，目的是要強化跨境電商以支持經濟貿易的智能化發展。

連同（二）要「促進經開區、保稅區等空置土地有效利用」，便可見保稅區特別是綜合保稅

區在內與外貿新政策的高度重要性，此可提高貿易便利化水平，作為推動構建高標準易貿區網絡

，深化「放管服」改革的其中重要渠道。由是保稅區的重要性，有明顯的提升，此可「加快外貿

轉型升級基地、貿易促進平台等建設」。

和（三）跨境電商，亦成新的重點，因是之為「要培育外貿新業態」的強有力動能，會議指

出要：（ａ）增設跨境電商綜合試驗區，盡快出台跨境電商零售出口所得稅檢定徵收辦法。（ｂ

）探索支持市場採購貿易試點、外貿綜合服務企業發展新舉措。（ｃ）加快保稅維修再製造先行

先試。

由是引伸到（四）要加大適應國內需求的農業產品、日用消費品和設備、零部件等進口。培

育一批進口貿易促進創新示範區。和（五）辦好第二屆中國國際進口博覽會。

為統籌造好外貿外資工作，會議指出（乙）要「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩

定和合理的外匯儲備，以便進一步擴大對外開外穩外貿、穩外資」，此言甚是，因要貨幣匯率保

持合理均衡之態，才可以使境內、外的工貿商業企業安心、放心議商和達合同，是之為雙向貿易

的其中十分重要的一環。



＊不通知不陪同督查取實作策保經濟穩中有進＊



在匯穩的基礎底下，就有更大機會達致會議所言之目標，包括（Ｉ）擴大貿易外淮收支便利

化試點，簡化小微跨境電商辦理有關資金收付手續，優化貨物貿易外匯業務報告方式；（ＩＩ）

允許非投資性外商投資企業以俱本金開展境內股權投資，擴大資本項目收入支付便利化試點，將

企業外債注銷登記下放銀行辦理，試點取消外債逐筆登記，取消資本項目外匯帳戶開戶數量限制

，便利部分資本項目外匯資金結匯使用，開展銀行不良債權和貿易融資等跨境轉讓試點。注重防

範跨境資本流動風險，保持金融穩定。

令人有高度興趣之處，乃會議公布所列的第一項之（丙）國院院近期在１６個省（區、市）

開展督查，特點在於（１）三分之二以上人員和時間用於暗訪，不發通知、不要陪同、直奔問題

，始使（２）督查「突出重點、創新方式」可以達效，故會議的結論是「總的看，今年以來各地

認宜貫徹黨中央、國務院部署，取得積極成效」。我相信中央政府今後會繼續採取此策，以便使

督查有更大的事實根據，讓定策更準更有效益。

下一步的做法，是要：將督查發現問題分解到有關地方和部門，對重點問題掛牌力辦，推動

地方和部門一整改，堅決糾正基層反映突出的侵蝕減稅降費紅利、「任性用權」破壞營商環境、

懶政怠政等問題，加快疏通影響擴內需、穩就業等政策落實堵點，力戒整改「走過場」、搞形式

主義。要推廣地方好經驗，認真研究收集到的意見建議，推動政策完善。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

