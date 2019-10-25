《異動股》百威亞太（１８７６）急挫近６％，惟首三季多賺約半成

《經濟通通訊社２５日專訊》百威亞太（０１８７６）現價跌５﹒９％，報２８﹒７元；成

交約４９９萬股，涉資１﹒４４億元。

百威亞太今早公布，截至今年９月３０日止首三季未經審核業績，股權持有人應佔正常化溢

利為９﹒５７億元美元，按年增加４﹒９％。啤酒總銷量為７７﹒５４億公升，按年減少

２﹒５％，主要由於韓國激烈的競爭環境，以及中國夜生活渠道於期內表現疲軟所致。

現時，恆生指數報２６７２４點，跌７３點或跌０﹒２８％，主板成交４１﹒２２億元。國

企指數報１０４９７點，跌３５點或跌０﹒３４％。

上證綜合指數報２９３６點，跌４點，成交６６﹒３５億元人民幣。

深證成份指數報９５５０點，跌５點，成交９９﹒６１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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百威亞太（０１８７６） ２８﹒７０元 跌５﹒９０％

華潤啤酒（００２９１） ３９﹒４５元 跌０﹒５０％

青島啤酒（００１６８） ４３﹒９０元 跌１﹒２４％

蒙牛乳業（０２３１９） ３１﹒４５元 升１﹒４５％

維他奶 （００３４５） ３１﹒９０元 跌０﹒１６％

統一企業（００２２０） ８﹒１９元 升０﹒１２％

康師傅 （００３２２） １０﹒４８元 跌０﹒３８％

達利食品（０３７９９） ５﹒２１元 升０﹒９７％

中國旺旺（００１５１） ６﹒２４元 跌０﹒６４％

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（ｆｚ）

