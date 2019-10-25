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25/10/2019 09:30

《異動股》百威亞太（１８７６）急挫近６％，惟首三季多賺約半成

　　《經濟通通訊社２５日專訊》百威亞太（０１８７６）現價跌５﹒９％，報２８﹒７元；成
交約４９９萬股，涉資１﹒４４億元。
　　百威亞太今早公布，截至今年９月３０日止首三季未經審核業績，股權持有人應佔正常化溢
利為９﹒５７億元美元，按年增加４﹒９％。啤酒總銷量為７７﹒５４億公升，按年減少
２﹒５％，主要由於韓國激烈的競爭環境，以及中國夜生活渠道於期內表現疲軟所致。
　　現時，恆生指數報２６７２４點，跌７３點或跌０﹒２８％，主板成交４１﹒２２億元。國
企指數報１０４９７點，跌３５點或跌０﹒３４％。
　　上證綜合指數報２９３６點，跌４點，成交６６﹒３５億元人民幣。
　　深證成份指數報９５５０點，跌５點，成交９９﹒６１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百威亞太（０１８７６）　　　２８﹒７０元　　　跌５﹒９０％
　　華潤啤酒（００２９１）　　　３９﹒４５元　　　跌０﹒５０％
　　青島啤酒（００１６８）　　　４３﹒９０元　　　跌１﹒２４％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　　３１﹒４５元　　　升１﹒４５％
　　維他奶　（００３４５）　　　３１﹒９０元　　　跌０﹒１６％
　　統一企業（００２２０）　　　　８﹒１９元　　　升０﹒１２％
　　康師傅　（００３２２）　　　１０﹒４８元　　　跌０﹒３８％
　　達利食品（０３７９９）　　　　５﹒２１元　　　升０﹒９７％
　　中國旺旺（００１５１）　　　　６﹒２４元　　　跌０﹒６４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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