《午市前瞻》下周美聯儲議息及港股期結，恒指２６６００料見支持

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股造好，帶動亞洲股市早市氣氛，惟港股則好淡爭持，

早市低開２點後跌幅度擴大。恆指成分股中以平保（０２３１８）跌幅顯著兼成為今日最差藍籌

，主要受大和及中金兩大行唱淡影響，半日挫３﹒４９％報９１﹒２５元；而瑞聲

（０２０１８）亦因瑞信維持「跑輸大市」評級而股價下跌。大市下挫，但藥股則逆流而上，石

藥（０１０９３）及中生製藥（０１１７７）有資金流入，包辦最佳藍籌的首一、二名位置。

最終恆指收報２６６７８點，跌１１９點或跌０﹒４４％，盤中低見２６６２１，主板成交

３６７﹒７７億元。國企指數報１０４７３，跌５９點或跌０﹒５６％。

內地Ａ股個別發展，上綜報２９４０，跌不足１點；深證午收９５８１，升２５點或升

０﹒２７％。兩市合共成交２３３３﹒２７億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒２４％，報６１﹒７元；港交所

（００３８８）跌０﹒５８％，報２３９﹒４元；騰訊（００７００）跌０﹒１９％，報３１８

﹒４元；中移動（００９４１）跌１﹒３８％，報６４﹒４元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒

７３％，報７４﹒７５元。



＊大市下跌藥股當炒，中資電訊受業績影響連日回吐＊



大市今早表現疲弱，惟藥股表現造好，其中中生製藥升２﹒０１％，報１１﹒１４元，作為

即將上市新股亞盛醫藥（０６８５５）的基石投資者，該股超購７５１倍，成今年超購王。其他

藥股亦一同落鑊，石藥升２﹒３１％，報１７﹒７元；翰森製藥（０３６９２）升２﹒０５％，

報２４﹒８５元；藥明生物（０２２６９）升１﹒３７％，報８１﹒２５元；平安好醫生

（０１８３３）升２﹒４４％，報５８﹒８元。

中資電訊股連日回吐，其中中移動（００９４１）連續三季純利下滑，有分析指與近期５Ｇ

建設令開支增加有關，半日跌１﹒３８％，報６４﹒４元；中國電信（００７２８）跌

１﹒１３％，報３﹒４９元；中國聯通（００７６２）跌１﹒３６％，報７﹒９９元；中國鐵塔

（００７８８）跌０﹒６％，報１﹒６６元。

多隻內銀股將於今日放榜，惟本港內銀板塊走勢疲弱，建設銀行（００９３９）跌

０﹒４７％，報６﹒３２元；農業銀行（０１２８８）跌０﹒３１％，報３﹒２４元；工商銀行

（０１３９８）跌０﹒３６％，報５﹒５８元；交通銀行（０３３２８）跌１﹒３％，報

５﹒３２元；招商銀行（０３９６８）跌１﹒７％，報３７﹒６５元；中國銀行（０３９８８）

無升跌，報３﹒２２元。



＊濠賭走勢向好，手機設備股榮辱互見＊



早前摩通發表研究報告指，認為現時的濠賭估值水平對長期投資者而言是買入良機，部分濠

賭連升兩日，銀河娛樂（０００２７）半日漲１﹒５４％，報５２﹒７５元；新濠國際

（００２００）急漲３﹒１７％，報２１﹒１５元；澳博控股（００８８０）升０﹒６１％，報

８﹒２９元；永利澳門（０１１２８）揚０﹒９５％，報１６﹒９４元；金沙（０１９２８）升

０﹒５２％，報３８﹒６元；美高梅中國（０２２８２）升０﹒６４％，報１２﹒５２元。

手機設備股表現榮辱互見，其中富智康（０２０３８）受印度開售ｉＰｈｏｎｅ的消息影響

，股價曾飆逾６％，半日升５﹒８３％，報１﹒０９元；瑞聲科技（０２０１８）跌

１﹒２３％，報４８﹒２元；舜宇光學（０２３８２）升０﹒３４％，報１１６﹒７元；比亞迪

電子（００２８５）升１﹒２６％，報１１﹒２４元；丘鈦科技（０１４７８）升０﹒４１％，

報９﹒７４元。

受美國經濟數據疲弱影響，隔晚金價觸及近兩周高位，金礦股有追捧，招金礦業（０１８１

８）升３﹒９３％，報８﹒９９元；山東黃金（０１７８７）升１﹒６％，報１９﹒１元；靈寶

黃金（０３３３０）升１﹒５９％，報１﹒２８元；價值黃金（０３０８１）升０﹒８３％，報

３６﹒４５元；中國黃金國際（０２０９９）升２﹒０８％，報６﹒３８元。（ｕｌ）



＊連敬涵：招行待績後購入，上望４２元＊



港股今早輕微低開後持續向下，最低曾見２６６２１點，走勢偏淡。匯盈資產管理董事總經

理連敬涵《經濟通通訊社》表示，今日港股主要受平保及中移動拖累，加上內銀板塊回吐，騰訊

走勢依然低迷，增加大市向下壓力。他又指，目前大市欠缺方向，大多投資者普遍持觀望態度，

皆因美聯儲下星期議息，且中共四中全會召開及港股期指下周三（３０日）結算。他認為，恆指

短期內能守住２６６００點關口，下周或於

２６６００點至２７０００點波動，但下周大市受上述因素影響或較波動。他補充，下周更多內

銀及匯控（００００５）等重磅股公布業績，如業績勝預期或成大市回升助力，否則會下試廿天

線２６３２４點水平。

另外，他憧憬內銀業績走好，加上中央加快允許內銀融資，故短期看好內銀板塊。個股方面

，他看好招行，技術上橫行已久，如業績走好可追落後。但他指投資者不用心急如貨，可等績後

買入，該股上望４２元，如跌穿３７元就要止蝕。（ｋｓ、ｕｌ）

