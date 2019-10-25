【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１０﹒１億人幣，買廣汽中生沽友邦建行

《經濟通通訊社２５日專訊》平保（０２３１８）績後遭大行唱淡，全日股價挫近４％領跌

藍籌，拖低恆指６２點。恆指全日收報２６６６７點，跌１３０點或跌０﹒４９％，十天線（約

２６６８０點）終歸失守。

按額度計算，北水全日淨流入１０﹒１１億元人民幣，增加逾四成。北水淨買入最多的個股

依次是廣汽集團（０２２３８）、中生製藥（０１１７７）、新東方在綫（０１７９７）；淨賣

出最多的依次是友邦保險（０１２９９）、建設銀行（００９３９）、安踏體育

（０２０２０）。

主板成交６７１﹒５９億元，按日減少約２％，其中港股通成交８０﹒２３億元，佔總成交

１２％。



＊北水淨買入逾六千萬元，波司登股價創新高＊



全日北水買賣股份目標不再集中於內銀股。廣汽將於下周二（２９日）公布第三季度業績，

北水淨買入７２０７萬元為最多的個股，惟全日股價微跌０﹒５％報７﹒９４元。

與此同時，北水今日力買羽絨服品牌波司登（０３９９８），淨買入涉及６１１４萬元，全

日股價收升２﹒５９％報３﹒９６元，盤中見３﹒９８元創上市新高。北水買入波司登或與冬季

來臨有關。

北水全日淨沽出最多的個股不再是招行（０３９６８），而是友邦，涉及１﹒７億元，股價

收跌０﹒７３％報７４﹒７５元。瑞信最新將友邦目標價由９６元降至９１元，維持跑贏大市評

級。

平保遭摩通降目標價，由１４０元削至１３０元，維持增持評級。北水全日淨沽出平保達

５８９４萬元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

廣汽集團 （０２２３８） ０．７２

中生製藥 （０１１７７） ０．６５

新東方在綫（０１７９７） ０．６４

工商銀行 （０１３９８） ０．６４

波司登 （０３９９８） ０．６１



淨沽出最多港股：

友邦保險 （０１２９９） －１．７０

建設銀行 （００９３９） －０．８４

安踏體育 （０２０２０） －０．５９

中國平安 （０２３１８） －０．５９

招商銀行 （０３９６８） －０．５７

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（ｅｃ）

