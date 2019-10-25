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即市新聞

25/10/2019 16:25

《美元走勢－羅明立》歐元回軟，可考慮小注吸納

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒７０　　　１０８﹒５６　　　１０８﹒６２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１１３　　　１﹒１０９９　　　１﹒１１０５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８６３　　　１﹒２８２２　　　１﹒２８４６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９３１　　　０﹒９９１２　　　０﹒９９１９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３９４　　　７﹒８３４８　　　７﹒８３７２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國１０月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理指數為５１﹒５，高於預期；同期，
服務業ＰＭＩ指數為５１，符合預期；而上周初次申領失業救濟人數２１﹒２萬，低於估計的
２１﹒４萬，但９月耐用品訂單卻下跌１﹒１％，經濟表現仍然好壞不一。
　　不過，歐洲區的情況似乎更加不理想，除了法國的製造業採購經理指數繼續回升並維持於
５０水平以上，歐元區及德國的數據都不及預期。央行行長德拉吉在離任前最後一次議息會議上
強調經濟下滑的風險，重申下月起購買２００億歐元的資產規模，並指買債計劃不設期限。央行
認為需要長時間維持高度寬鬆的立場，配合貨幣政策刺激經濟，並準備好調整所有政策工具。另
外，德拉吉認為區內通脹壓力會在短期下降，主要由於經濟增長疲弱，不過中期通脹水準可望回
升。
　　基本面無起色令歐元回軟至１﹒１１但波幅不大，２０天及５０天線在１﹒１０３０應是重
要支持，從技術走勢考慮可小注吸納。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒９０　　　１０７﹒５０　　　１０９﹒４０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０８０　　　１﹒１２００　　　１﹒１０３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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