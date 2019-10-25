《美元走勢－羅明立》歐元回軟，可考慮小注吸納

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒７０ １０８﹒５６ １０８﹒６２

歐元╱美元 １﹒１１１３ １﹒１０９９ １﹒１１０５

英鎊╱美元 １﹒２８６３ １﹒２８２２ １﹒２８４６

美元╱瑞郎 ０﹒９９３１ ０﹒９９１２ ０﹒９９１９

美元╱港元 ７﹒８３９４ ７﹒８３４８ ７﹒８３７２

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《美元走勢》美國１０月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理指數為５１﹒５，高於預期；同期，

服務業ＰＭＩ指數為５１，符合預期；而上周初次申領失業救濟人數２１﹒２萬，低於估計的

２１﹒４萬，但９月耐用品訂單卻下跌１﹒１％，經濟表現仍然好壞不一。

不過，歐洲區的情況似乎更加不理想，除了法國的製造業採購經理指數繼續回升並維持於

５０水平以上，歐元區及德國的數據都不及預期。央行行長德拉吉在離任前最後一次議息會議上

強調經濟下滑的風險，重申下月起購買２００億歐元的資產規模，並指買債計劃不設期限。央行

認為需要長時間維持高度寬鬆的立場，配合貨幣政策刺激經濟，並準備好調整所有政策工具。另

外，德拉吉認為區內通脹壓力會在短期下降，主要由於經濟增長疲弱，不過中期通脹水準可望回

升。

基本面無起色令歐元回軟至１﹒１１但波幅不大，２０天及５０天線在１﹒１０３０應是重

要支持，從技術走勢考慮可小注吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒９０ １０７﹒５０ １０９﹒４０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０８０ １﹒１２００ １﹒１０３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

