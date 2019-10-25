【新股上市】消息：本港生物科技公司抗體製藥，擬籌１６億元

《經濟通通訊社２５日專訊》據市場消息，本港尚未有盈利的生物科技公司中國抗體製藥，

正進行上市前推介，計劃本月底至１１月初集資１﹒５億至２億美元（約１１﹒７億至１５﹒６

億港元），保薦人為中金和東方證券國際。

中國抗體製藥今年７月向港交所（００３８８）遞交上市申請，初步招股文件顯示，公司位

於沙田科學園，於本港研發及在內地製造生物藥，主要治療多種自身免疫性疾病，包括類風濕關

節炎、系統性紅斑狼瘡及哮喘等。（ｈｏ）

