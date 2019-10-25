【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌０﹒１４％創２９周新低，料將止跌

《經濟通通訊社２５日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）連跌

九周，最新報１８０﹒０７點，創２９周新低，按周跌０﹒１４％，不過，中原地產研究部高級

聯席董事黃良昇指出，政府調高按揭保險樓價上限，刺激二手市場買賣急增，預期樓價有望止跌

回穩，將會在１１月中旬公布的ＣＣＬ才開始反映。



＊三大整體指數９周累跌逾４％＊



中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ最新報１８１﹒００點，創３０周新低，按周

跌０﹒２４％。ＣＣＬ（中小型單位）報１７９﹒８４點，創２９周新低，按周跌０﹒２３％。

三大整體指數齊跌９周，為４３周以來首見，分別累跌４﹒４２％、４﹒９３％及４﹒７６％。

ＣＣＬ（大型單位）報１８１﹒２１點，按周升０﹒３３％，結束９周連跌。ＣＣＬ四大整

體指數終止了歷史最長８周齊跌的紀錄。

新界西樓價有反覆尋底跡象，近４周持續一周急升一周急跌，波幅在１６３點到１６７點之

間，相信短期內走勢可以回穩。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ最新報１６３﹒９５點，按周跌

１﹒８８％，跌幅為４７周最大。早前新界西指數終止７周連跌，近期出現反覆尋底。今次樓市

調整由新界西開始，估計新界西樓價快將回穩，有機會帶動大市止跌。



＊九龍樓價連跌６周＊



新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９２﹒１３點，按周跌０﹒２１％，連跌２周共０﹒５５％。

新界東指數近４周企穩１９２點上下水平。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７６﹒７４點，創２９周

新低，按周跌０﹒１８％，連跌６周共３﹒１６％，為４５周以來首見。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ

報１８５﹒２２點，按周升１﹒１１％，升幅為１３周最大，結束２周連跌。（ｃｌ）

