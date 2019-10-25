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即市新聞

25/10/2019 16:01

【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌０﹒１４％創２９周新低，料將止跌

　　《經濟通通訊社２５日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）連跌
九周，最新報１８０﹒０７點，創２９周新低，按周跌０﹒１４％，不過，中原地產研究部高級
聯席董事黃良昇指出，政府調高按揭保險樓價上限，刺激二手市場買賣急增，預期樓價有望止跌
回穩，將會在１１月中旬公布的ＣＣＬ才開始反映。

＊三大整體指數９周累跌逾４％＊

　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ最新報１８１﹒００點，創３０周新低，按周
跌０﹒２４％。ＣＣＬ（中小型單位）報１７９﹒８４點，創２９周新低，按周跌０﹒２３％。
三大整體指數齊跌９周，為４３周以來首見，分別累跌４﹒４２％、４﹒９３％及４﹒７６％。
　　ＣＣＬ（大型單位）報１８１﹒２１點，按周升０﹒３３％，結束９周連跌。ＣＣＬ四大整
體指數終止了歷史最長８周齊跌的紀錄。
　　新界西樓價有反覆尋底跡象，近４周持續一周急升一周急跌，波幅在１６３點到１６７點之
間，相信短期內走勢可以回穩。新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ最新報１６３﹒９５點，按周跌
１﹒８８％，跌幅為４７周最大。早前新界西指數終止７周連跌，近期出現反覆尋底。今次樓市
調整由新界西開始，估計新界西樓價快將回穩，有機會帶動大市止跌。

＊九龍樓價連跌６周＊

　　新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９２﹒１３點，按周跌０﹒２１％，連跌２周共０﹒５５％。
新界東指數近４周企穩１９２點上下水平。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７６﹒７４點，創２９周
新低，按周跌０﹒１８％，連跌６周共３﹒１６％，為４５周以來首見。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ
報１８５﹒２２點，按周升１﹒１１％，升幅為１３周最大，結束２周連跌。（ｃｌ）

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