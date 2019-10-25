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25/10/2019 16:25

【香港政情】選管會籲珍惜良好選舉文化，無參與民政專員署任安排

　　《經濟通通訊社２５日專訊》選舉管理委員會（選管會）原定昨晚（２４日）舉辦２０１９
年區議會一般選舉候選人簡介會，惟因秩序問題，提早結束。選管會今日表示，相信所有候選人
及選民均希望區議會一般選舉能順利舉行，故呼籲各界互相尊重，致力維護和平有序、公平、公
開的選舉，切勿破壞香港一直良好的選舉文化，妨礙選舉的進行。
　　就南區選舉主任的安排方面，選管會發言人重申，昨日獲悉南區民政事務專員因病休假，由
油尖旺民政事務專員蔡亮兼任該職位。根據既定機制，選管會委任地方行政區的民政事務專員為
當區的選舉主任。民政事務專員的署任安排由政府全權處理，選管會並沒有參與。獲委任的民政
事務專員當然出任為選舉主任。
　　發言人亦重申，區議會選舉參選人的提名是否有效，由選舉主任按照法例要求作出決定。選
管會無權並一向沒有參與，亦不會給予任何意見。選管會不會就提名是否有效向選舉主任作出指
引，只會按選舉主任裁定提名有效的候選人名單安排選舉。
　　發言人表示，正全力為是次區議會一般選舉作準備，為有機會出現的突發情況制定應變方案
，力求選舉能在公開、公平及誠實的情況下進行。截至昨日，獲決定為有效的提名共有
１０９０份。選管會呼籲社會各界珍惜全港４１３萬多名選民的公民權利，讓整個選舉能在和平
、安全的環境下進行。（ｃｌ）（ｚｚ）

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