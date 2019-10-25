《經濟通通訊社２５日專訊》美聯表示，本周末（１０月２６日至２７日）十五個指標二手
屋苑預約睇樓量共錄約５０１組，較上周末４８０組，上升約４﹒４％。
美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，中美貿易戰未解、本地政治運動持續，政府出招放寬
樓按措施，即時活化樓市「換樓鏈」，二手市場正面受惠，按統計１５大指標屋苑預約睇樓量錄
得約２２周新高水平，預期短期內支持二手交投上揚。大市向好，他預期發展商積極部署推售多
個全新盤，料市場購買力進一步釋出。（ｃｌ）
25/10/2019 18:04
【本港樓市】美聯：周末預約睇樓量按周升４﹒４％
《經濟通通訊社２５日專訊》美聯表示，本周末（１０月２６日至２７日）十五個指標二手
屋苑預約睇樓量共錄約５０１組，較上周末４８０組，上升約４﹒４％。
美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，中美貿易戰未解、本地政治運動持續，政府出招放寬
樓按措施，即時活化樓市「換樓鏈」，二手市場正面受惠，按統計１５大指標屋苑預約睇樓量錄
得約２２周新高水平，預期短期內支持二手交投上揚。大市向好，他預期發展商積極部署推售多
個全新盤，料市場購買力進一步釋出。（ｃｌ）
|生財有道25/10/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】恒地股價仍低可中長線部署，政府新策利地產發展
|FOCUS25/10/2019
【FOCUS】歐美齊開水喉 股市反應平平
|生財有道25/10/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：內銀可留意建行、中行
|國際動態25/10/2019
英貨櫃藏屍案 39死者全為中國人
|生財有道24/10/2019
放寬按保 中產上車／換樓時機？
|專訪24/10/2019
【專訪】富途進軍本港暗盤市場 建科技應用與股票社交一體化平台
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰