【本港樓市】美聯：周末預約睇樓量按周升４﹒４％

《經濟通通訊社２５日專訊》美聯表示，本周末（１０月２６日至２７日）十五個指標二手

屋苑預約睇樓量共錄約５０１組，較上周末４８０組，上升約４﹒４％。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，中美貿易戰未解、本地政治運動持續，政府出招放寬

樓按措施，即時活化樓市「換樓鏈」，二手市場正面受惠，按統計１５大指標屋苑預約睇樓量錄

得約２２周新高水平，預期短期內支持二手交投上揚。大市向好，他預期發展商積極部署推售多

個全新盤，料市場購買力進一步釋出。（ｃｌ）

