《再戰明天》下周焦點在四中全會和聯儲局議息

《經濟通通訊社２５日專訊》市場下周的焦點將落在美國聯儲局、加大拿央行、日本央行及

巴西央行的議息決定。同時，下周一（２８日）至下周四（３１日），中共中央四中全會展開。

此外，中國國家主席習近平下周五（１日）將訪問希臘。



＊歐盟各國領袖發表演說＊



在外圍重要經濟活動上，下周日（２７日）阿根廷舉行大選。

本港時間下周一晚上１０：００ｐｍ，歐盟各國領袖在歐洲央行總裁德拉吉的告別活動中發

表演說。演講者包括即將繼任的拉加德、德國總理梅克爾、法國總統馬克龍以及歐盟執委會主席

賈克等。



＊美國公布１０月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數＊



下周一公布業績的美國大企業有ＡＴ＆Ｔ。

在數據方面，明晨２：００ａｍ，美國公布９月財政預算月報，料財政盈餘由１１９１億美

元下降至８３０億美元。

下周日９：３０ａｍ，中國９月工業利潤。

下周一，印度和新西蘭股市假期休市。

下周一晚上８：３０ｐｍ，美國公布９月批發庫存。９月芝加哥儲行全國活動指數料由

０﹒１升上０﹒２。美國同時亦公布９月零售庫存。１０：３０ｐｍ，美國公布１０月達拉斯聯

邦製造業展望企業活動指數，料由１﹒５降至１。



＊神華、國信、粵海投資等派績＊



在本港，下周一公布業績的公司有：中國銀河（０６８８１）、中集集團（０２０３９）、

中國神華（０１０８８）、中煤能源（０１８９８）、北京汽車（０１９５８）、粵海置地

（００１２４）、粵海投資（００２７０）、青島啤酒股份（００１６８）、萬洲國際

（００２８８）、中國電信（００７２８）、亞洲水泥（中國）（００７４３）和中興通訊

（００７６３）。（ｈｏ）

