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即市新聞

25/10/2019 19:31

《再戰明天》下周焦點在四中全會和聯儲局議息

　　《經濟通通訊社２５日專訊》市場下周的焦點將落在美國聯儲局、加大拿央行、日本央行及
巴西央行的議息決定。同時，下周一（２８日）至下周四（３１日），中共中央四中全會展開。
此外，中國國家主席習近平下周五（１日）將訪問希臘。

＊歐盟各國領袖發表演說＊

　　在外圍重要經濟活動上，下周日（２７日）阿根廷舉行大選。
　　本港時間下周一晚上１０：００ｐｍ，歐盟各國領袖在歐洲央行總裁德拉吉的告別活動中發
表演說。演講者包括即將繼任的拉加德、德國總理梅克爾、法國總統馬克龍以及歐盟執委會主席
賈克等。

＊美國公布１０月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數＊

　　下周一公布業績的美國大企業有ＡＴ＆Ｔ。
　　在數據方面，明晨２：００ａｍ，美國公布９月財政預算月報，料財政盈餘由１１９１億美
元下降至８３０億美元。
　　下周日９：３０ａｍ，中國９月工業利潤。
　　下周一，印度和新西蘭股市假期休市。
　　下周一晚上８：３０ｐｍ，美國公布９月批發庫存。９月芝加哥儲行全國活動指數料由
０﹒１升上０﹒２。美國同時亦公布９月零售庫存。１０：３０ｐｍ，美國公布１０月達拉斯聯
邦製造業展望企業活動指數，料由１﹒５降至１。

＊神華、國信、粵海投資等派績＊

　　在本港，下周一公布業績的公司有：中國銀河（０６８８１）、中集集團（０２０３９）、
中國神華（０１０８８）、中煤能源（０１８９８）、北京汽車（０１９５８）、粵海置地
（００１２４）、粵海投資（００２７０）、青島啤酒股份（００１６８）、萬洲國際
（００２８８）、中國電信（００７２８）、亞洲水泥（中國）（００７４３）和中興通訊
（００７６３）。（ｈｏ）

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