【企業盈警】英皇國際料中期盈轉虧，投資物業公允價值錄虧損

《經濟通通訊社２５日專訊》英皇國際（００１６３）表示，預計截至９月底止６個月將錄

得綜合虧損淨額，相對去年同期則錄得綜合溢利淨額。

集團指，由於全球政治紛爭及本地社會事件，導致本地營商環境困難，因而使市場零售及商

業租金均承受下行壓力，集團投資物業公允價值出現變動而預計錄得顯著公允價值虧損。該公允

價值調整所產生之公允價值虧損為非現金項目，故不會對集團的現金流構成直接影響。

集團又指，撇除投資物業公允價值調整的影響，預計期內綜合核心盈利較去年同期溫和下降

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