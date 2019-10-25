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25/10/2019 18:56

【企業盈警】英皇國際料中期盈轉虧，投資物業公允價值錄虧損

　　《經濟通通訊社２５日專訊》英皇國際（００１６３）表示，預計截至９月底止６個月將錄
得綜合虧損淨額，相對去年同期則錄得綜合溢利淨額。
　　集團指，由於全球政治紛爭及本地社會事件，導致本地營商環境困難，因而使市場零售及商
業租金均承受下行壓力，集團投資物業公允價值出現變動而預計錄得顯著公允價值虧損。該公允
價值調整所產生之公允價值虧損為非現金項目，故不會對集團的現金流構成直接影響。
　　集團又指，撇除投資物業公允價值調整的影響，預計期內綜合核心盈利較去年同期溫和下降
。（ｂｉ）

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