【新股上市】達力普：二期擴張項目明年啟動，冀兩年後達正常產能

《經濟通通訊社２５日專訊》達力普（０１９２１）執行董事兼董事會主席孟凡勇表示，集

團二期擴張項目計劃於明年啟動，預計可於兩年後完成，開始達到正常產能。

他續指，２０１８年集團海外業務佔比只有８﹒５％，在二期擴張完成後，期望能提升至

１５－２０％，並已在香港成立公司，配合海外業務的擴張。

被問及貿易戰對集團的影響，他指出，貿易戰令中國更重視內需及產業的轉型升級，認為國

家會加大國內油氣田開發，對集團屬利好。（ｃｗ）

