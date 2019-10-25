《小傳日記》平保潛水累街坊，搞到缸友心慌慌！

《小傳日記》花旗國魚缸隔晚（２４日）三大指數各走各，而且米字國首相約翰遜話下星期

期限前脫歐搞唔掂，無咩特別好消息，令到香江魚缸今朝早（２５日）低開２點之後水位都喺咁

跌。加上平保（０２３１８）業績無預期咁好，畀兩大行唱衰之餘，缸友們又喺咁掟貨，拖累哂

魚缸一度唔見１７６點報２６７９７！不過，藥佬反而就無懼劣勢，今日逆市向上攀，其中石藥

（０１０９３）及中生製藥（０１１７７）就有缸友十卜，包辦第一、二名最佳藍戰士！最終魚

缸報２６６６７跌１３０點，跌幅約半個巴仙，失守十天線（約２６６８０點）。主板成交

６７１﹒５９億銀跌逾２巴仙。國貨報１０４６６點，跌６６點或跌逾半個巴仙。

一連四日嘅中共四中全面會下周一（２８日）開幕，Ａ場今日見升，上證指數報２９５４漲

１４點，幅度都有半個巴仙。深成指數報９６６０升１０４點，升幅逾１個巴仙。兩市成交僅

４０５７﹒７５億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）好似要喺中東、北非同土耳其地區進行新一輪裁員，

今日軟腳不足半巴仙，報６１﹒６５銀。生發發（００３８８）微跌４毫子，報２４１﹒２銀。

ＱＱ（００７００）有花旗唱好，升「他屐」到４３銀，全日蒸發近１巴仙，報３１６﹒６銀。

ＡＩＡ（０１２９９）有瑞信維持評級「跑贏大市」，不過就降佢「他屐」到９１銀，埋單唔見

近１巴仙，報７４﹒７５銀。神州移動（００９４１）軟腳逾１個巴仙，報６４﹒４５銀。



＊藥佬齊炒高油水撈一撈，百威成績差缸友唔再揸＊



Ａ場醫藥龍頭股恆瑞醫藥（滬：６００２７６）首三季業績靚仔到飛起，股價抽高近６巴仙

收８７﹒５４人仔，連帶香江掛牌嘅醫藥佬逆市有缸友撐實，石藥鏟高近６巴仙，報１８﹒２８

銀；中生製藥踢高逾３巴仙，報１１﹒３銀；康哲藥業（００８６７）落鑊炒高近７巴仙，報

１１銀。另外，神州中藥（００５７０）亦起哄逾４巴仙，報３﹒８銀。藥明兄弟藥明生物

（０２２６９）高逾２巴仙，報８１﹒８５銀；藥明康德（０２３５９）亦漲逾１巴仙，報

８３﹒７５銀。

百威啤酒（０１８７６）今日放榜，雖然首三季多賺半成，因價格穩定期完咗，所以明顯有

啲回吐，全日最低見過２８﹒９銀，不過之後都有返支持，最終縮水近３巴仙，報２９﹒７銀。

青島啤酒（００１６８）今朝都軟腳蟹，不過因為下星期一放榜，今日下晝又有番支持，全日鏟

高近半成，報４６﹒５銀。華潤啤酒（００２９１）收高逾３巴仙，報４０﹒９銀。其他食品佬

表現都唔錯，旺旺（００１５１）起哄逾１巴仙，報６﹒３７銀。蒙牛（０２３１９）亦生猛升

近２巴仙，報３１﹒５銀。達利（０３７９９）省鏡高逾１巴仙，報５﹒２２銀。



＊賭股估值低唔買好蝕底，天然氣價漲中燃氣要搶＊



早前摩通就話而依濠賭估值水平對長期投資者而言喺買入良機，缸友睇都嚟都幾認同，喺咁

掃貨，令部分濠賭佬連彈兩日，就好似銀娛（０００２７）今日踢高近１巴仙，報５２﹒３銀。

新濠國際（００２００）跳起逾２巴仙，報２０﹒９５銀。澳博（００８８０）同永利澳門

（０１１２８）彈起不足半巴仙，前者報８﹒２７銀，後者報１６﹒８４銀。金沙

（０１９２８）同美高梅（０２２８２）跳高近１巴仙，分別報３８﹒６５元同１２﹒５４銀。

又就嚟到冬天，神州湖南、西寧、南京等地區都密密上調天然氣嘅銷售價，令到燃氣佬今日

表現好醒神。神州燃氣（００３８４）踼高近３巴仙，報３２﹒７銀。華潤燃氣（０１１９３）

跳高近２巴仙，報４５﹒７５銀。新奧能源（０２６８８）彈起不足半巴仙，報８６﹒６５銀。

昆侖能源（００１３５）小跳近１巴仙，報７﹒４６銀。不過，天倫燃氣（０１６００）就仆低

逾２巴仙，報７﹒２９銀。



＊中移無料到電訊續回吐，平保唔爭氣內險被遺棄＊



神州電訊佬呢排就繼續無咩運行，中移動（００９４１）就連續三季純利下滑，５Ｇ建設仲

有機會增加開支，所以佢三兄弟就繼續齊齊鏟落去。中移動、中聯通（００７６２）同中電信

（００７２８）一樣碌跌超過１巴仙，分別報６４﹒４５銀、７﹒９８銀、３﹒４８銀。

內險佬嘅大哥大平保公布業績，但就唔及預期，仲要比摩通同瑞信降目標價，搞到由山頂碌

咗落嚟，仲要連累埋Ｄ兄弟。平保係今日表現最差的藍戰士同國貨佬，鏟低４巴仙，報９０﹒９

銀；新華保險（０１３３６）跣低超過１巴仙，報３１﹒４銀；太保（０２６０１）、中人壽

（０２６２８）同財險（０２３２８）就一樣微跌唔夠半個巴仙，分別報２９﹒３５銀、

１９﹒５４銀、９﹒６８銀。祝各位周末愉快！請請！



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