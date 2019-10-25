《真知灼見－溫灼培》日圓受利淡因素主導

《真知灼見》現時日圓所面對的因素雖有好有壞，但似乎利淡因素略支配著市場。踏入今年

，日本經濟每況愈下。由第一季ＧＤＰ按季比增長１％，到第二季增長大幅縮窄至只有０﹒３％

。第三季尚未公布，但因應環球經濟轉弱，嚴重削弱日本該季出口，加上期間日本與南韓之間在

貿易上交惡，相信很大機會日本於第三季經濟有機會出現收縮。更甚者，日本政府從１０月１日

起便加推消費稅，由８％增至１０％。加上最近於日本關東及東北地區發生的嚴重水災，對日本

第四季經濟可謂是雪上加霜。現市場估計，日本央行早則於本月３１日議息會，遲則１２月１９

日議息會將可能要加推量寬政策以紓緩當地經濟壓力。加推量寬當然不利於日圓匯價。



正當市場關注日本央行於下周議息會，會否加推量寬之際。昨天（２４日），日本公布１０

月份製造業採購經理指數降至４８﹒５指數點，數字進一步較９月的４８﹒９指數點有所放慢。

更值得留意是，日本１０月綜合採購經理指數現降至４９﹒８指數點，跌穿了５０點的盛衰分界

線。回觀９月份該數字為５１﹒５。也是說，日本經濟已陷入收縮。表面看，上述數字指向日本

央行應盡快於下周四（３１日）議息會即時加推量寬政策。不過，面對近期中美貿易關系轉緩和

，加上日本剛於１０月１日加推消費稅，其對經濟帶來的衝擊仍有待評估，料日本央行或會暫時

維持所有貨幣政策不變，保留彈藥待１２月１９日的議息會再作決定。



日圓其中最大功能是其資金避難所角色。但近期所見，中美貿易有望達成階段性協議。英國

硬脫歐風險也大大降低，這均會削弱日圓避險功能，使日圓匯價失支持。現在對日圓較有利因素

，是本月底市場估聯儲局有近九成機會減息，這可視之為利好日圓因素。但當權衡利好及利淡因

素，似乎利淡日圓因素佔多。技術上１０９兌１美元是日圓一個較重大的支持位。如跌破料有機

會考驗１１０的下一支持。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

