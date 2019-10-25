《股市一周》港股全周牛皮高位橫行，僅跌５２點，失守十天線

《經濟通通訊社２５日專訊》市場全周關注英國脫歐進程，雖然英國與歐盟已達成協議，但

首相約翰遜的新協議屢次闖關國會失敗，現計劃１２月舉行大選。市場亦關注下周美國議息會議

，及中共四中全會，本周港股牛皮並於高位橫行，全周累跌５２點收２６６６７點，失守十天線

。

上周英國「超級星期六」並沒有通過新脫歐協議，約翰遜在稍晚時間再交國會投票，加上美

國議息會議將至，投資者表現謹慎。恆指周一（２１日）低開４點，維持窄幅上落，最終收報

２６７２５點，微升６點。

周二（２２日）美國總統特朗普表示中美貿易協議進展順利，美企季績亮麗，恆指高開８８

點。惟受潤地（０１１０９）配股抽水消息拖累而稍為２７點，其後港府公布第三輪紓困措施，

恆指最終收市回升６０點，報２６７８６點。

周三（２３日）英國《金融時報》引述，中央政府計劃在明年３月前撤換特首，恆指低開

１４點，其後插水逾兩百點，最後穩守十天線，收報２６５６６點，跌２２９點。外交部發言人

華春瑩在例行記者會上否認傳聞，指中央政府堅定支持林鄭。

隔晚美股三大指數反彈，恆指本周四（２４日）高開８４點。人民幣持續走強，帶動多個板

塊走高，另外市場憧憬內銀業績，恆指造好，收升２３１點，報２６７９７點。

隔晚美股個別發展，歐央行維持利率不變，市場仍觀望下周美國議息結果。恆指今日低開

２點。受平保（０２３１８）績後拖累，開市後跌幅擴大，最終收跌１３０點報２６６６７點。

穿十天線（約２６６８０點）１

總結恆指本周平穩，僅累跌５２點或０﹒２％，收２６６６７點，最高見２６８４４點，最

低見２６４９１點，上下波動只３５２點。國指本周跌７３點或０﹒７％，收報１０４６６點。

主板成交本周日均６８５﹒７６億元，比上周減少約１３﹒７７％。



＊騰訊捱沽中移動績差，醫藥普漲石藥升半成＊



全國人大常委會周一擬對未成年人使用網絡遊戲實行時間管理，雖然騰訊（００７００）增

持芬蘭移動遊戲開發商Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ，但周內股價捱沽，加上瑞銀削目標近７％至

４１０元，騰訊全周累挫４﹒３５％，報３１６﹒６元，失守３２０元大關。雖然中移動

（００９４１）成功投得香港８０兆赫５Ｇ頻譜，但首三季純利跌近１４％至８１８億元人幣，

又遭瑞信、德銀降目標，全周累跌２﹒５７％，報６４﹒４５元。英國脫歐周內明朗化，匯控

（００００５）表現向好，累漲１﹒２３％，報６１﹒６５元。

中金堅定看好國內醫藥板塊增長，醫藥股周內明顯有支持。石藥（０１０９３）旗下抗腫瘤

納米藥物獲臨床許可，全周累漲５﹒０６％，報１８﹒２８元，是本周表現最好國指股。中生製

藥（０１１７７）主要股東謝炳夫婦轉讓２１﹒４５％股權予兒子謝承潤，僅累升１﹒２５％，

報１１﹒３元。金斯瑞（０１５４８）六連升，全周五日累飆１４﹒４３％，報１８﹒５６元。

康哲藥業（００８６７）今日有炒作，全周累計飆升９﹒３４％，報１１元。國藥

（０１０９９）附屬公司國藥集團藥業、一致藥業第三季業績向好，不過國藥全周累計無升跌，

報２６﹒３５元。



＊華潤置地抽水內房股領跌，政策利好濠賭股漲＊



潤地周二公布配股集資抽水逾６７億元，當日股價已跌穿配股價３３﹒６５元，內房股亦因

而跟隨下跌，本周出現累計跌幅。潤地全周累瀉７﹒４６％，報３３﹒５元，是本周表現最差藍

籌兼國指股。中海外（００６８８）首三季物業銷售按年升逾２８％至２９０２億元，遭匯證降

目標近２６％至２７﹒１元，全周累挫３﹒８２％，報２５﹒２元。雖然龍湖（００９６０）獲

大和升目標近８％至３５﹒３元，但全周亦跌５﹒４６％，報３１﹒２元。佳兆業

（０１６３８）本周累漲３﹒７９％，報３﹒５６元。雅居樂（０３３８３）亦累升４﹒１６％

，報１０﹒５２元。

全國人大擬授權澳門管轄橫琴口岸及延伸區，另外據澳門統計局，９月入境澳門旅客近

２７６﹒５萬人次，按年多８％。美資券商Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ上調澳門本月博彩收入預測至跌

３％至持平，濠賭股普遍走高。金沙（０１９２８）第三季淨收益按年少２％至２１﹒１億美元

，不過富瑞維持評級及目標不變，本周收高５﹒４６％，報３８﹒６５元，是表現最好藍籌。新

濠（００２００）獲瑞信升目標逾半成至３３﹒５元，全周升６﹒５６％，報２０﹒９５元。雖

然銀娛（０００２７）遭瑞信降目標逾半成至７０元，但全周亦升３﹒３６％，報５２﹒３元。

永利澳門（０１１２８）則累升６﹒５８％，報１６﹒８４元。



＊內銀股放榜前夕炒高，內險股憧憬銀保監政策＊



周內市場憧憬中證監鼓勵銀行融資，加上接近放榜前夕，內銀股普遍炒高。工行

（０１３９８）全周累漲２﹒５８％，報５﹒５６元。農行（０１２８８）累升１﹒８９％，報

３﹒２３元。中行（０３９８８）升１﹒２６％，報３﹒２１元。建行（００９３９）微升

０﹒４８％，報６﹒２９元。郵儲行（０１６５８）獲中證監批准於Ａ股市場上市，全周累高

１﹒４３％，報４﹒９８元。

周內亦有消息指銀保監正在研究提高保險公司權益類資產比例的相關細則，內險股普遍走高

。國壽（０２６２８）上周五（１８日）收市發盈喜，預期首三季淨利潤將按年增加１﹒８倍至

２倍，加上中金維持評級及目標價，國壽全周升４﹒１６％，報１９﹒５４元。中再保

（０１５０８）首三季子公司大地財產保險的保費收入按年升逾１２％至３６０﹒７６億元人幣

，全周漲４﹒０３％，報１﹒２９元。不過平保（０２３１８）首三季淨利潤按年僅增逾６３％

至１２９５﹒６７億元人民幣，摩通及瑞信績後都大降目標，平保全周累挫３﹒９１％，報

９０﹒９元。（ｆｚ、ａｌ）

