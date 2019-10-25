《與聯共策－鄒建雄》跨領域多元化策略應對全球收益市場新常態

《與聯共策》全球政治及經濟環境充滿不確定性，貿易爭端與民粹主義風險在中短期內料難

以消退，並將持續影響企業投資與全球經濟增長力度。聯博預期，中短期內市場持續波動將成為

收益市場「新常態」。在此背景下，過去沿用的投資模式未必能在複雜的市場環境下持續優勢。

聯博建議，投資者需運用創新思維來創造收益，採取跨領域多元化策略，發掘並布局傳統類型以

外的收益型資產。

談及高收益投資領域，雖然市場上仍有很多方法可在不同行業中產生收益，但目前孳息率的

市場規模正在縮小，獲取較高收益水平需承擔更大風險。因此，我們建議投資者於不同資產類別

中，尋找結合貝塔（Ｂｅｔａ）及特殊阿爾法（Ａｌｐｈａ）的更佳股債組合以提供較高收益來

源。同時，應著眼於非傳統收益來源，如美國優先股及業主有限合夥（ＭＬＰ）。過去１０年，

其平均孳息率一般高於環球國庫債券及環球股票，今同時年化回報亦不低於兩者，在投資靈活多

元的配置下，可為投資者帶來意想不到的收益。

除此以外，投資者應因應市場變化，靈活調整布局，以平衡「高收益」、「資本增值」及

「下行風險管理」三方面資產多元化配置的目標。對此聯博一直以來都建議，投資組合不僅要納

入高收益公司債和新興市場債券等具回報增長潛力的信貸資產，也須兼顧高評級的政府國債，平

衡資產配置。回顧過去，這樣的配置往往有助於降低波動性與控制下行風險，在信貸周期後期的

環境更突顯其重要性，且能更好地應對未來充滿更多不確定性、回報更低的環境。

無論如何，「靈活多元化」是應對全球收益市場新常態的關鍵。因此對各種資產類別進行多

元化配置，在抑制波動性的同時創造收益回報或屬較行之有效的策略。我們建議投資者要盡可能

拉長投資增長型資產的時間，採用有助於緩和波動性與緊張情緒的投資策略，審慎布局，主動捕

捉不同資產類別中高質素、更穩定及高收益投資機會，為投資組合提供適度性防禦，以免受到市

場動盪的衝擊。《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》

