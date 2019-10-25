《品中資－羅國森》李寧ｖｓ安踏，領跑者ｖｓ追趕者

《品中資》上期提到，中美達成階段性的貿易協議，中國會有更多時間調整經濟結構，刺激

內需。因此，內需股仍然是投資首選。

而在眾多內需板塊中，我較少觸及體育板塊。現實上，今年以來，龍頭體育用品股的表現非

常搶鏡。我指的，是這幾年的龍頭大哥安踏體育（０２０２０）（下稱安踏）和李寧

（０２３３１）。

曾幾何時，體育用品股的龍頭只有李寧一家。她也是我最看好的一隻民企股，但體育用品行

業的經營殊不簡單，即使做到一哥，只要在經營上稍稍出錯，都足以陷入萬劫不復之地。

我翻查資料，李寧在２００７年的高峰期時，股價曾升至３２元的歷史高位；但隨著金融海

嘯，以及自身的問題，她的股價於２０１６年時曾經跌至３元之下，即是足足跌了九成。

但令人佩服的是，李寧經過大約７－８年的重整，先後引入國際投資者，以及由批發主導轉

移為零售主導，終於走出困局，股價也由極低水平回升，以昨日的收市價２５﹒３元計，大大話

話已經升了十倍。

２０１２年可算是李寧業績最差的一年，當年公司蝕了接近２０億元（人民幣．下同）；但

同一時間，另一家體育用品股安踏開始冒起，２０１２年時，安踏是賺１３﹒５億元。

事實上，２０１２年對於體育用品行業都是艱難的，因為市場競爭愈趨激烈，產品庫存過多

，當年安踏雖然賺錢，但盈利其實是倒退了兩成的。



＊２０１０年前李寧領著安踏＊



回看歷史，李寧和安踏其實都是在差不多的時候創立的，李寧是１９９０年，而安踏則是

１９９１年。但首２０年的發展，是李寧作了領跑者，安踏是追趕者。

２０１０年之前，李寧每年的增長都超越三成。當年李寧全年賺了１１億元，也是歷來業績

最好的一年。但其實，當年的增長已經放慢至只有一成七。

到了２０１１年，李寧的盈利倒退至只有３﹒８億元，而２０１２年更大蝕接近２０億。

２０１３和２０１４年再蝕兩年之後，到了２０１５年，李寧開始賺錢，當年輕微賺了

１４００多萬，直到２０１６年，公司才重回「正軌」，賺了６﹒４億元。

今年的中期業績，李寧已經賺了７﹒９億元，全年計有望打破２０１０年的１１億最高紀錄

。不過，在不知不覺間，本來是追趕者的安踏，已經搖身一變，成為領跑者。

以２０１９年的中期業績計，李寧的營業額是６２﹒５億元，賺７﹒９億，但安踏的營業額

已經增至１４８億，賺２４﹒８億。前者的淨利潤率１２﹒６％，而後者則是１６﹒７％。明顯

地，現階段的安踏，不單止是領跑者，而且已經大幅拋離李寧。



＊安踏透過收購迅速擴大＊



安踏近年採取「單聚焦、多品牌、全渠道」戰略，頻頻進行收購，例如今年收購擁有多個高

檔運動品牌的ＡｍｅｒＳｐｏｒｔｓ，業務推展至國際。當然，論最成功的收購，肯定是

２００９年收購的Ｆｉｌａ，這業務已經成為安踏這兩年的增長引擎。

另外，安踏一直以來積極參與國際賽事，既是明年東京奧運會的中國體育代表團，也是

２０２２年北京冬奧會和冬殘奧會的官方合作夥伴。

在中央政府積極推動內需的政策引領下，體育肯定是其中一個重要環節。去年國務院發布的

《關於加快發展體育產業促進體育消費若干意見》，２０２５年的產業規模已經設定為５萬億元

，並重點支持消費引導性強的健身休閑項目發展，包括水上運動、山地戶外、航空運動、汽車、

摩托車運動、馬拉松、自行車、劍擊等等，也加大推動冰雪運動的「南展西擴東進」戰略，即不

止冰封的北方才有冰雪運動。

另外，明年是奧運年，而北京又成功申辦２０２２年的冬季奧運會，令內地的體育用品行業

正走向黃金期，這一點是無庸置疑的。不過，無論安踏或李寧，經過今年的大升之後，兩者的估

值都絕不便宜。

安踏的２０１９年預期市盈率已經升至３１倍左右，而李寧更高至３８倍。但基於這個行業

的前景，我仍然建議趁每次調整（從高位回落一成半左右）吸納，持有一至兩年，應該會有收穫

的。

不過，１０年前李寧給我的教訓是，這類股票買入之後要經常檢討，也要密切注視行業的消

息；如有任何不明朗地方，例如業內出現割喉式競爭或新的競爭者，又或者產品滯銷或存貨過多

等，便可能要考慮先行沽出，以免一發不可收拾。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

