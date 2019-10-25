《神州經脈》傳四中全會前中美將通電談判，滬指全周揚０﹒５７％

《神州經脈》十九屆四中全會將於下周一至四（２８日至３１日）舉行，目前中國正被經濟

增速持續放緩、中美貿易戰以及香港問題所困擾，因此本屆四中全會備受關注，外界關心中共領

導層會釋出哪些新訊號。

在四中全會舉行前的最後一個交易日，國家密集釋出各項國策的最新進展：前海深港現代服

務業合作區、前海蛇口自貿片區「雙擴區」正積極推動，並已上報國務院；國務院官員表示，中

央有關方面正在抓緊研究制定海南自由貿易港總體方案；外匯局發布通知，進一步深化跨境貿易

和投資外匯管理改革，簡化相關業務操作；商務部等１４部門聯合印發指導意見，目標用５年左

右時間，建設若干個綜合性國際消費中心城市等。

另外，據外電引述消息人士報道，美國貿易代表萊特希澤及財長努欽與中國國務院副總理劉

鶴計劃周五（即本港時間今晚）進行電話會議，由於電話會議將在四中全會之前召開，外界關注

美方反應。

受貿易會談消息刺激，Ａ股市場由極窄幅上落轉為明確上揚，滬綜指全日升０﹒５４％，報

２９５６﹒６６點，累計全周升０﹒５７％。在科技股帶領下，深成指更大漲１﹒１％，創業板

指抽高１﹒３％。儘管Ａ場午後突然見波動，觀望氣氛仍然籠罩股市，兩市全日成交只得

３４５６億元（人民幣．下同），按日減少４％。



＊今日新聞精選＊



１﹒據外電報道，美國貿易代表萊特希澤及財長努欽與中國國務院副總理劉鶴計劃周五進行電話

會議，預計中方將會要求美國取消對１５６０億美元中國產品的額外關稅，同時亦會尋求美方取

消９月１日生效的針對１２５０億美元中國產品的１５％關稅，作為中方擴大採購美國農產品計

劃的交換條件。



２﹒據美國農業部消息，私人出口商報告向中國出售２６﹒４萬噸大豆，將於２０１９至

２０２０銷售年度交付。這是自美國總統特朗普１０月１１日表示中國將購買５００億美元的美

國農產品，作為中美首階段協議的一部分後，美國政府確認的首筆向中國進行的大豆銷售。



３﹒就英國發現３９具疑似中國人屍體的案件，外交部發言人華春瑩表示高度重視，希望英方盡

快地確實確認、核實遇難者的身份，查明事實真相，依法嚴懲涉案犯罪人員。目前尚無法確認遇

難者身分，但不管遇害者是哪國公民，這都是一起極大的悲劇，國際社會應該從源頭上，或者及

早地介入，防止此類悲劇今後再次發生。



４﹒國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英在２０１９年前三季度外匯收支數據新聞發布

會上表示，根據外匯局統計，前三季度境外投資者淨增持境內債券７１３億美元、股票１８５億

美元。



５﹒王春英表示，截至二季度末，外債餘額為１９９８０億美元，接近２萬億美元，中國外債風

險總體可控。她表示，從與主要國家對比看，中國外債的絕對規模和相對規模不高。而且中國的

外債負債率、債務率等指標都在國際安全線以內，低於發達國家和新興市場國家整體水平。



６﹒日本首相安倍晉三昨日（２４日）與中國國家副主席王岐山會談時就處理日本教授在華被拘

留案提供幫助。中國外交部發言人華春瑩證實，王岐山已當面回絕了安倍的請求，並指外國公民

在中國違反中國法律，中方依法進行處置。



７﹒人民銀行今日進行的３００億元７天期逆回購，中標利率持平，為連續第六天開展逆回購。

公開市場今日有３００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。本周累計淨投放５６００億元，

規模創今年１月中旬以來逾９個月高。



８﹒環球同業銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）最新報告稱，９月人民幣國際支付排名維持在第

五大最活躍貨幣；人民幣國際支付份額從８月的２﹒２２％下降至１﹒９５％，上月曾創

２０１６年１月以來最高水平。人民幣支付價值相比８月下降１１﹒８２％。（ｃａ）

