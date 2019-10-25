《鍾之日記》中美貿談有轉機，Ａ場午後突轉升

《鍾之日記》１０月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中共十九屆四中全會將於下周一至四召開，會議召開前夕，市場傳出美國貿易代表萊特希澤

及財長努欽與中國國務院副總理劉鶴計劃周五（即本港時間今晚）進行電話會議，預計中方將要

求美國取消對１５６０億美元中國產品的額外關稅，同時亦會尋求美方取消９月１日生效的針對

１２５０億美元中國產品的１５％關稅，作為中方擴大採購美國農產品計劃的交換條件。外界關

注美方反應。

在四中全會舉行前的最後一個交易日，內地密集釋出各項國策的最新進展：前海深港現代服

務業合作區、前海蛇口自貿片區「雙擴區」正積極推動，並已上報國務院；國務院官員表示，中

央有關方面正在抓緊研究制定海南自由貿易港總體方案；外匯局發布通知，進一步深化跨境貿易

和投資外匯管理改革，簡化相關業務操作；商務部等１４部門聯合印發指導意見，目標用５年左

右時間，建設若干個綜合性國際消費中心城市等。

中美貿易會談吹暖風，消息刺激Ａ股由極窄幅上落至下午轉為明確上揚，滬綜指全日升

０﹒５４％，報２９５６﹒６６點，累計全周升０﹒５７％。在科技股帶領下，深成指更大漲

１﹒１％。不過，觀望氣氛籠罩，兩市全日成交只得３４５６億元人民幣，按日減少４％。



＊香江失守十天線＊



香江魚缸全日收報２６６６７點，跌１３０點或跌０﹒４９％，過去兩日險守的十天線（約

２６６８０點）終失守，主板成交６７１﹒５９億元，按日減少約２％

重磅股方面，騰訊（００７００）繼續走低，並以全日最低位收市，報３１６﹒６元，跌幅

達０﹒７５％；中移動（００９４１）跌１﹒３％，報６４﹒４５元，創近一個月新低。

藥股今日逆市下依然保持強勢，石藥（０１０９３）及中生製藥（０１１７７）下午有資金

持續追捧，帶領股價不斷走高。



＊平保新業務價值遜色，收挫近４％＊



平保（０２３１８）昨日收市後公布季績，首三季淨利潤按年增長６３﹒２％，收入按年增

長１６﹒７％。單計第三季度，淨利潤按年升４９﹒７１％。但值得留意的是前三季壽險及健康

險業務的新業務價值５８８﹒０５億元人民幣，按年僅增４﹒５％，令市場「大跌眼鏡」。

花旗發報告指出，平保新業務價值增長不及預期，壽險業務可能在三季度後繼續疲弱，短期

股價可能有負面反應，不過報告對平保韌性和長期成長仍有信心。而野村的看法同樣樂觀，料平

保全年的新業務價值增長將勝首三季，而第四季的新業務價值亦會加快增長，表現好過第三季。

大和則表示，平保管理層指今年將會進行業務調整，因此今年第四季的增長將會有所改善，而集

團的代理人數按季減少３﹒２％，按年跌１２％，集團就將此歸咎於充滿挑戰的市場環境、嚴格

的篩選及解僱代理。不過該行認為，平保在今年初令人失望的增長，已經影響到往後的代理收入

等，最終導致全年餘下時間，員工人數及新業務價值趨勢都面臨挑戰。

多間大行均下調平保Ｈ股的目標價，但普遍維持其評級。其中，摩根大通調整幅度較多，下

調７﹒１％至１３０元，維持增持評級；瑞信亦下調３﹒５％至１０９元；惟匯證將其目標價由

原來的１２８元上調至１３１元。

平保今日低開後反覆向下，尾段低見９０﹒８５元；收挫３﹒９％，報９０﹒９元，為跌幅

最大藍籌。



＊國泰向員工推機票優惠，修復緊張勞資氣氛＊



據報國泰航空（００２９３）向員工發郵件，計劃向國泰、國泰港龍員工及指定同伴提供超

過６０個亞洲航點免費機票，只須繳付稅項，且不限次數。相關免費機票出行日期由１０月２７

日至３月２８日的冬季航空季度，並只限經濟客艙，也只適用於國泰和國泰港龍現有員工和指定

同伴，即不適用於退休員工和香港快運等附屬公司員工，與現有優惠相同，同樣只限於航班有空

餘機位。

國泰航空人事董事歐永棠（Ｔｏｍ Ｏｗｅｎ）在郵件中表示，期望可以在困難時期回饋員

工專業、持續支持。

在歷時多月的香港反修例運動中，國泰航空一名飛機師被控暴動罪，引發中國政府的注意，

在內地壓力下，國泰航空辭退了多名曾發表「不當」政治言論的機長及空中服務員，包括時任港

龍空勤人員協會主席施安娜。在公司內，互相舉報的氣氛令員工士氣極其低迷，但事實上，隨著

航空服務愈來愈普遍，公司對飛機師及空中服務員的需求有增無減，機師的訓練固然嚴格，而空

中服務員亦需要定期接受培訓，否則不能在機上提供服務。左右為難的國泰航空，相信是最希望

政治風暴完結的企業之一。

國泰航空現價跌０﹒２％，報９﹒９６元。



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