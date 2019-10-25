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25/10/2019 08:25

【駐京專電】人行調查：三季度銀行及企業家宏觀經濟熱度指數雙降

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》人行公布調查報告，當季銀行家和企業家
宏觀經濟熱度指數均告下降。三季度銀行家問卷調查報告顯示，銀行家宏觀經濟熱度指數為
３３﹒９％，比上季下降５﹒３個百分點。三季度企業家宏觀經濟熱度指數為３２﹒４％，比上
季低２﹒１個百分點，比去年同期低４﹒８個百分點。
　　報告顯示，有３３﹒４％的銀行家認為當前宏觀經濟「偏冷」，比上季增加９﹒９個百分點
；６５﹒４％的銀行家認為「正常」，比上季減少９﹒２個百分點。對下季度，銀行家宏觀經濟
熱度預期指數為３５﹒５％，高於本季１﹒６個百分點。
　　三季度貸款總體需求指數為６５﹒９％，比上季降低０﹒４個百分點。分行業看，製造業貸
款需求指數為５９﹒０％，比上季降低０﹒４個百分點；基礎設施貸款需求指數為６０﹒２％，
比上季降低０﹒４個百分點。貨幣政策感受指數為５４﹒５％，比上季降低０﹒７個百分點；對
下季度，貨幣政策感受預期指數為５８﹒８％，高於本季４﹒４個百分點。

＊企業家宏觀經濟熱度指數同比低４﹒８個百分點＊

　　人行同時公布的三季度企業家問卷調查報告顯示，三季度企業家宏觀經濟熱度指數為
３２﹒４％，比上季低２﹒１個百分點，比去年同期低４﹒８個百分點。其中，３６﹒３％的企
業家認為宏觀經濟「偏冷」，６２﹒６％認為「正常」，１﹒１％認為「偏熱」。
　　出口訂單指數降至４４﹒５％，其中，１５﹒６％的企業家認為出口訂單比上季「增加」
５７﹒７％認為「持平」，２６﹒７％認為「減少」。國內訂單指數為４７﹒０％，比上季低
１﹒８個百分點，比去年同期低２﹒６個百分點。其中，１５﹒９％的企業家認為本季國內訂單
比上季「增加」，６２﹒３％認為「持平」，２１﹒８％認為「減少」。經營景氣指數亦降至
５３﹒３％，其中，２１﹒５％的企業家認為本季企業經營狀況「較好」，６３﹒６％認為「一
般」，１４﹒９％認為「較差」。

＊城鎮儲戶本季收入感受指數升至５４％＊

　　人行並公布了三季度城鎮儲戶問卷調查報告，本季城鎮儲戶收入感受指數升至５４﹒１％，
收入信心指數亦上升至５３﹒４％。本季就業感受指數升至４５﹒４％。其中，１６﹒４％的居
民認為「形勢較好，就業容易」，５０﹒７％認為「一般」，３３﹒０％認為「形勢嚴峻，就業
難」或「看不准」。對下季度，物價預期指數為６５﹒４％，比上季上升３﹒４個百分點。對下
季房價，２９﹒３％的居民預期「上漲」，５０﹒３％預期「基本不變」。

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