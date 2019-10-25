【駐京專電】人行調查：三季度銀行及企業家宏觀經濟熱度指數雙降

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》人行公布調查報告，當季銀行家和企業家

宏觀經濟熱度指數均告下降。三季度銀行家問卷調查報告顯示，銀行家宏觀經濟熱度指數為

３３﹒９％，比上季下降５﹒３個百分點。三季度企業家宏觀經濟熱度指數為３２﹒４％，比上

季低２﹒１個百分點，比去年同期低４﹒８個百分點。

報告顯示，有３３﹒４％的銀行家認為當前宏觀經濟「偏冷」，比上季增加９﹒９個百分點

；６５﹒４％的銀行家認為「正常」，比上季減少９﹒２個百分點。對下季度，銀行家宏觀經濟

熱度預期指數為３５﹒５％，高於本季１﹒６個百分點。

三季度貸款總體需求指數為６５﹒９％，比上季降低０﹒４個百分點。分行業看，製造業貸

款需求指數為５９﹒０％，比上季降低０﹒４個百分點；基礎設施貸款需求指數為６０﹒２％，

比上季降低０﹒４個百分點。貨幣政策感受指數為５４﹒５％，比上季降低０﹒７個百分點；對

下季度，貨幣政策感受預期指數為５８﹒８％，高於本季４﹒４個百分點。



＊企業家宏觀經濟熱度指數同比低４﹒８個百分點＊



人行同時公布的三季度企業家問卷調查報告顯示，三季度企業家宏觀經濟熱度指數為

３２﹒４％，比上季低２﹒１個百分點，比去年同期低４﹒８個百分點。其中，３６﹒３％的企

業家認為宏觀經濟「偏冷」，６２﹒６％認為「正常」，１﹒１％認為「偏熱」。

出口訂單指數降至４４﹒５％，其中，１５﹒６％的企業家認為出口訂單比上季「增加」

５７﹒７％認為「持平」，２６﹒７％認為「減少」。國內訂單指數為４７﹒０％，比上季低

１﹒８個百分點，比去年同期低２﹒６個百分點。其中，１５﹒９％的企業家認為本季國內訂單

比上季「增加」，６２﹒３％認為「持平」，２１﹒８％認為「減少」。經營景氣指數亦降至

５３﹒３％，其中，２１﹒５％的企業家認為本季企業經營狀況「較好」，６３﹒６％認為「一

般」，１４﹒９％認為「較差」。



＊城鎮儲戶本季收入感受指數升至５４％＊



人行並公布了三季度城鎮儲戶問卷調查報告，本季城鎮儲戶收入感受指數升至５４﹒１％，

收入信心指數亦上升至５３﹒４％。本季就業感受指數升至４５﹒４％。其中，１６﹒４％的居

民認為「形勢較好，就業容易」，５０﹒７％認為「一般」，３３﹒０％認為「形勢嚴峻，就業

難」或「看不准」。對下季度，物價預期指數為６５﹒４％，比上季上升３﹒４個百分點。對下

季房價，２９﹒３％的居民預期「上漲」，５０﹒３％預期「基本不變」。

