【駐京專電】外匯局：對打擊非法網絡炒匯保持高壓態勢

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》國家外匯局負責人表示，外匯保證金交易

屬於金融業務，應在經營所在地持牌經營。目前，中國未批准任何機構在境內開展或代理開展網

絡炒匯業務。開展╱參與網絡炒匯交易、為網絡炒匯做廣告、為網絡炒匯平台提供資金結算都屬

於違法行為，外匯局等相關部門將加大信息共享，加大統籌協調，內部協作，形成對打擊非法網

絡炒匯的監管合力及高壓態勢。



＊通報三宗網絡炒匯平台違法違規典型案例＊



外匯局通報了一批網絡炒匯平台違法違規典型案例，其中一宗案例罰款高達１５９１萬元人

民幣。外匯局負責人再次強調，公眾切勿被某些炒匯平台漂亮的「馬甲」和所謂的「高收益」所

迷惑和洗腦，提高風險防範意識和能力，謹防因交易違法造成財產損失。

所謂外匯保證金交易，也稱外匯按金交易，一般指客戶投資一定數量的資金作為保證金，按

一定槓桿倍數在擴大的投資金額範圍內進行外匯交易，實際進行外匯交易的合同金額大大超出投

資者實際投資的交易保證金金額。

案例一：上海澳喜萬公司

２０１９年４月，外匯局上海分局作出行政處罰決定，上海澳喜萬信息科技有限公司為境外

母公司運營的ＡＣＹ外匯平台提供網站備案、微信號註冊、網站維護與支持等互聯網服務，並違

規從境外收取服務費，依據相關規定，對該公司給予警告，責令改正，並處罰款３２萬元。

案例二：深圳市信克商務咨詢有限公司

２０１９年３月，外匯局深圳分局對深圳市信克商務咨詢有限公司罰款人民幣逾１１８萬元

，因其為非法外匯按金交易平台提供服務，以外匯的方式收取服務費、公司運營費用等，違反相

關外匯管理規定。

案例三：智付電子支付有限公司

２０１８年４月，國家外匯管理局深圳市分局依據《中華人民共和國外匯管理條例》對智付

電子支付有限公司給予警告，合計處以罰款人民幣近１５９１萬元。智付公司為境外多家明顯是

非法黃金、炒匯類平台商戶提供支付服務，通過虛構貨物貿易，辦理無真實貿易背景跨境外匯支

付業務。

