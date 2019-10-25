【聚焦人幣】ＳＷＩＦＴ：９月人民幣國際支付佔比脫離三年半高點

《經濟通通訊社２５日專訊》環球同業銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）最新報告稱，９月

人民幣國際支付排名維持在第五大最活躍貨幣；人民幣國際支付份額從８月的２﹒２２％下降至

１﹒９５％，上月曾創２０１６年１月以來最高水平。

總體而言，人民幣支付價值相比８月下降１１﹒８２％，而同期其他所有支付貨幣的支付價

值則上升了０﹒１９％；若排除歐元區內的國際支付排名，人民幣９月下降一位至第八位，份額

為１﹒２６％，上月曾上升一位至第七位，當時的份額為１﹒４２％。（ｗｌ）

