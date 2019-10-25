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即市新聞

25/10/2019 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國經濟要打保六戰

　　《神州縱橫》中國第三季數據公布，正如筆者所料經濟下滑難止，且將由四季度開始陷入保
六的苦戰中。當局若不在政策上徹底更新前景不容樂觀，更須防引發硬著陸危機。
　
＊ＧＤＰ增長下滑不止＊
　
　　今年頭三季ＧＤＰ增長為６﹒２％，仍在年初設定的６％至６﹒５％區間，但問題在於增幅
由頭季至三季呈現６﹒４％、６﹒２％及６％的持續下滑走勢，也延續了近年增長下行的軟著陸
型態。當局所謂「總體平穩」說法乃脫離事實，文過飾非，但紙包不住火，總理李克強也不得不
承認經濟下行壓力大，要以穩增長為重點任務。關鍵在於投資增速偏低而只有５﹒４％，比頭八
個月的５﹒５％稍降。其結構更不合理，民企投入只增４﹒７％，大量的減免稅務、財政支持及
貨幣寬鬆作用不顯。基建亦只增４﹒５％，相反要去庫存的房地產投資卻大升１０﹒５％。消費
中零售額因汽車銷量下跌而偏軟，只有８﹒２％。在外需不振及中美貿戰陰雲下，外貿卻反成亮
點，出口增５﹒２％表現遠勝入口的跌０﹒１％（按人民幣計），令順差大升逾４４％而有利
ＧＤＰ增長。中美貿戰已令雙邊貿易開始深度調整大跌逾一成，但中國總體貿易仍有２﹒８％增
長，顯示外貿夥伴多元化令美國比重降低，至少可抵銷部分貿戰影響。在投資不振下工業生產難
見升溫，頭三季只增５﹒６％。９月稍升至５﹒８％卻未必是轉勢跡象。須防只是波動而不構成
樂觀因素。
　
＊應集中力量直接增加投資＊
　
　　雖然宏觀經濟表現日差，但中國經濟底氣、韌力及適應能力均強，質素正不斷提升。故問題
不在經濟本身，而在中央的形勢錯判及策略偏差，發展的最重要瓶頸在當局的治理水平。按目前
情況看第四季便要打響保六成，因為預期內外需走勢均將一同惡化，到明年壓力更大。ＩＭＦ已
調低增長估計至５﹒８％，但若現時的下行趨勢不變，這估計還可能偏於樂觀，更現實的估算是
５﹒５到５﹒８的區間。唯一可改變頹勢的是中央終於覺悟，認識到出台大規模財政引導投資計
劃的必要性，出重手直接推動投資升溫。為配合長遠發展的大額投資機會甚多。基建方面除了新
疆西藏的鐵路、物流等傳統系統外，還要為布局時速６００公里的超高鐵網路作前期性投入。農
業方面，除優化傳統農業外還要啟動新農業建設，包括農業數字化工廠化，新型高產物料（如水
藻等），模擬光合作用和遠海養殖等。環保方面，要開展循環再用化廢為寶、綠色建築及綠色生
產等節能減耗項目，和新一代新能源等。ＩＴ方面，要推廣製造、建造及服務各業的智能化數字
化改造。服務方面，要開展養老養幼服務的集中化、遠程化等新模式。《資深評論員　凌昆》

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