【貿易開戰】美國短暫豁免制裁中遠海運子公司，以免波及其他企業

《經濟通通訊社２５日專訊》美國上月就伊朗石油禁令，對五名中國公民和六家企業實施制

裁，其中包括中國遠洋海運集團的兩家子公司，大連中遠海運油品運輸有限公司及大連中遠海運

油運船員船舶管理有限公司。

美國財政部周四（２４日）公布，向大連中遠海運油品運輸有限公司批出制裁豁免許可，允

許卸載非伊朗原油至１２月２０日，有關制裁豁免涉及到一家企業和中遠集團油輪的業務往來，

根據公告，獲豁免的油輪完成原油卸載後，有關制裁行動將會恢復。（ｅｙ）

