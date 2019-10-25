  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/10/2019 10:51

【貿易開戰】美國短暫豁免制裁中遠海運子公司，以免波及其他企業

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國上月就伊朗石油禁令，對五名中國公民和六家企業實施制
裁，其中包括中國遠洋海運集團的兩家子公司，大連中遠海運油品運輸有限公司及大連中遠海運
油運船員船舶管理有限公司。
　　美國財政部周四（２４日）公布，向大連中遠海運油品運輸有限公司批出制裁豁免許可，允
許卸載非伊朗原油至１２月２０日，有關制裁豁免涉及到一家企業和中遠集團油輪的業務往來，
根據公告，獲豁免的油輪完成原油卸載後，有關制裁行動將會恢復。（ｅｙ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態25/10/2019
英貨櫃藏屍案 39死者全為中國人
生財有道24/10/2019
放寬按保 中產上車／換樓時機？
專訪24/10/2019
【專訪】富途進軍本港暗盤市場 建科技應用與股票社交一體化平台
生財有道24/10/2019
執行力強 融創更上一層樓
生財有道24/10/2019
榮升中國科網三哥 大行如何看美團前景？
剖析天下24/10/2019
貿易戰或現喘息 長線美股前景不宜悲觀
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金