《經濟通通訊社２５日專訊》美國上月就伊朗石油禁令，對五名中國公民和六家企業實施制
裁，其中包括中國遠洋海運集團的兩家子公司，大連中遠海運油品運輸有限公司及大連中遠海運
油運船員船舶管理有限公司。
美國財政部周四（２４日）公布，向大連中遠海運油品運輸有限公司批出制裁豁免許可，允
許卸載非伊朗原油至１２月２０日，有關制裁豁免涉及到一家企業和中遠集團油輪的業務往來，
根據公告，獲豁免的油輪完成原油卸載後，有關制裁行動將會恢復。（ｅｙ）
25/10/2019 10:51
【貿易開戰】美國短暫豁免制裁中遠海運子公司，以免波及其他企業
《經濟通通訊社２５日專訊》美國上月就伊朗石油禁令，對五名中國公民和六家企業實施制
裁，其中包括中國遠洋海運集團的兩家子公司，大連中遠海運油品運輸有限公司及大連中遠海運
油運船員船舶管理有限公司。
美國財政部周四（２４日）公布，向大連中遠海運油品運輸有限公司批出制裁豁免許可，允
許卸載非伊朗原油至１２月２０日，有關制裁豁免涉及到一家企業和中遠集團油輪的業務往來，
根據公告，獲豁免的油輪完成原油卸載後，有關制裁行動將會恢復。（ｅｙ）
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貿易戰或現喘息 長線美股前景不宜悲觀
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