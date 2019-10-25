【ＦＯＣＵＳ】歐美齊開水喉，股市反應平平

【ＦＯＣＵＳ】在任８年卻沒有一次加息記錄的歐洲央行總裁德拉吉，周四（２４日）終於

迎來告別時刻。儘管有「負利率」和「重啟ＱＥ」兩份臨別贈禮，但面對歐元區通脹仍錄近三年

來最低的「成績單」，加上經濟前景陰雲密布，他的卸任難言風光。

另一邊廂，侵侵再趁聯儲下周二（２９日）議息前施壓，指屆時若不降低利率或無理想的刺

激政策將是失職。巧合的是，紐約聯儲就突然宣布自周四起大幅增加隔夜回購及定期回購規模，

相當於加速擴表。

歐美聯袂啟動放水大合唱，央媽本周亦湊熱鬧大手淨投放５６００億，惟股市反應卻平平，

背後有何玄機？



＊德拉吉臨別贈禮，下月重啟買債＊



有「超級馬里奧」之稱的德拉吉（ＭａｒｉｏＤｒａｇｈｉ），２０１２年以「不惜一切代

價捍衛歐元」而成為挽歐元狂瀾於既倒的功臣，昨出席任內最後一次政策會議時，寄語同仁「永

不放棄」央行的職責。

不過，德拉吉雖駕馭市場預期有術，但業績實難言風光。他在任８年歐元區沒有一次加息記

錄之餘，祭出倍受爭議的負利率（邊際貸款利率－０﹒５％）仍無法有效刺激通脹（９月錄

０﹒８％的近三年最低）；歐元區製造業ＰＭＩ徘徊７年低位；「歐洲火車頭」的德國最新就業

人數更錄２０１３年來首次下降。

此外，他去年１２月底才宣布停止新資產購買計劃，惟時隔１０個月後就再拍板於下月重啟

每月買債２００億歐元，且未設停止期限，結果是招徠三分一貨幣政策委員會委員反對的決定，

勢為繼任者拉加德埋下難題。



＊聯儲突增回購，信用收縮仍待解＊



德拉吉陷於「負利率＋ＱＥ」無法自拔，是黔驢技窮還是高瞻??，需待時間驗證，但就已

然成為侵侵繼續施壓聯儲的口實。他周四發推稱，聯儲（下周）若不降低利率或無理想的刺激政

策將是失職，「看看我們周圍的世界，貸款還有錢收。」

儘管鮑叔一直對侵侵的施壓冷眼相看，但紐約聯儲就突然宣布，自周四到１１月１４日止，

大幅調高每日隔夜回購操作額度６０％至１２００億美元，並調整部分定期回購操作額度２８％

至４５０億美元。而就在當天，聯儲通過隔夜及定期回購操作為美國銀行體系注入高達１３４２

億美元流動性，被市場人士解讀為其提前為年底前市場對資金的強勁需求「買保險」。

全球三大央行本周都釋出放水利好－－聯儲加大回購注資、央媽淨投放５６００億錄９個月

高、歐央行確認下月起重啟買債，惟股市反應卻平平。究其原因，可能之一是流動性分層，例如

集中大型銀行等，依賴槓桿操作的機構投資者、對沖基金未能獲益；可能之二是脫歐、全球衰退

、地緣政治等風險令投資者傾向囤積現金，並引發信用整體收縮。

當減息、ＱＥ無法再令市場相信音樂椅將永恆持續的遊戲，恐要小心各路泡沫迎來價格清算

的時刻。

