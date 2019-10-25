  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/10/2019 12:28

【ＦＯＣＵＳ】歐美齊開水喉，股市反應平平

　　【ＦＯＣＵＳ】在任８年卻沒有一次加息記錄的歐洲央行總裁德拉吉，周四（２４日）終於
迎來告別時刻。儘管有「負利率」和「重啟ＱＥ」兩份臨別贈禮，但面對歐元區通脹仍錄近三年
來最低的「成績單」，加上經濟前景陰雲密布，他的卸任難言風光。
　　另一邊廂，侵侵再趁聯儲下周二（２９日）議息前施壓，指屆時若不降低利率或無理想的刺
激政策將是失職。巧合的是，紐約聯儲就突然宣布自周四起大幅增加隔夜回購及定期回購規模，
相當於加速擴表。
　　歐美聯袂啟動放水大合唱，央媽本周亦湊熱鬧大手淨投放５６００億，惟股市反應卻平平，
背後有何玄機？

＊德拉吉臨別贈禮，下月重啟買債＊

　　有「超級馬里奧」之稱的德拉吉（ＭａｒｉｏＤｒａｇｈｉ），２０１２年以「不惜一切代
價捍衛歐元」而成為挽歐元狂瀾於既倒的功臣，昨出席任內最後一次政策會議時，寄語同仁「永
不放棄」央行的職責。
　　不過，德拉吉雖駕馭市場預期有術，但業績實難言風光。他在任８年歐元區沒有一次加息記
錄之餘，祭出倍受爭議的負利率（邊際貸款利率－０﹒５％）仍無法有效刺激通脹（９月錄
０﹒８％的近三年最低）；歐元區製造業ＰＭＩ徘徊７年低位；「歐洲火車頭」的德國最新就業
人數更錄２０１３年來首次下降。
　　此外，他去年１２月底才宣布停止新資產購買計劃，惟時隔１０個月後就再拍板於下月重啟
每月買債２００億歐元，且未設停止期限，結果是招徠三分一貨幣政策委員會委員反對的決定，
勢為繼任者拉加德埋下難題。

＊聯儲突增回購，信用收縮仍待解＊

　　德拉吉陷於「負利率＋ＱＥ」無法自拔，是黔驢技窮還是高瞻??，需待時間驗證，但就已
然成為侵侵繼續施壓聯儲的口實。他周四發推稱，聯儲（下周）若不降低利率或無理想的刺激政
策將是失職，「看看我們周圍的世界，貸款還有錢收。」
　　儘管鮑叔一直對侵侵的施壓冷眼相看，但紐約聯儲就突然宣布，自周四到１１月１４日止，
大幅調高每日隔夜回購操作額度６０％至１２００億美元，並調整部分定期回購操作額度２８％
至４５０億美元。而就在當天，聯儲通過隔夜及定期回購操作為美國銀行體系注入高達１３４２
億美元流動性，被市場人士解讀為其提前為年底前市場對資金的強勁需求「買保險」。
　　全球三大央行本周都釋出放水利好－－聯儲加大回購注資、央媽淨投放５６００億錄９個月
高、歐央行確認下月起重啟買債，惟股市反應卻平平。究其原因，可能之一是流動性分層，例如
集中大型銀行等，依賴槓桿操作的機構投資者、對沖基金未能獲益；可能之二是脫歐、全球衰退
、地緣政治等風險令投資者傾向囤積現金，並引發信用整體收縮。
　　當減息、ＱＥ無法再令市場相信音樂椅將永恆持續的遊戲，恐要小心各路泡沫迎來價格清算
的時刻。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS25/10/2019
【FOCUS】歐美齊開水喉 股市反應平平
國際動態25/10/2019
英貨櫃藏屍案 39死者全為中國人
生財有道24/10/2019
放寬按保 中產上車／換樓時機？
專訪24/10/2019
【專訪】富途進軍本港暗盤市場 建科技應用與股票社交一體化平台
生財有道24/10/2019
執行力強 融創更上一層樓
生財有道24/10/2019
榮升中國科網三哥 大行如何看美團前景？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金