萬科（０２２０２）第三季純利同比升近３２％

《經濟通通訊社２５日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）指，截至９月

３０日止第三季純利約６３﹒９９億元（人民幣．下同），較去年同期升約３１﹒６４％，每股

盈利０﹒５６６元，而收入約８４５﹒９５億元，升約２１﹒７４％。

今年首三季純利約１８２﹒４１億元，較去年同期升約３０﹒４３％，每股盈利

１﹒６３１元，而收入約２２３９﹒１５億元，升約２８﹒４３％。其中房地產業務結算面積為

１４５５萬平方米，貢獻營業收入２１２５﹒７億元，同比分別增長１３﹒６％和２８﹒５％，

惟房地產業務結算毛利率較去年同期下降１﹒２個百分點至２７％，且鑒於部分城市房地產市場

調整，對個別存在風險項目計提存貨跌價準備。

截至９月末，存貨跌價準備餘額為３０﹒６億元，而期內計提存貨跌價準備１１﹒４億元，

影響淨利潤７﹒８億元。

該集團指，截至９月底，４４７４﹒３萬平方米已售資源未竣工結算，合同金額合計約

６３６２﹒４ 億元，較年初分別增長２０﹒６％和１９﹒９％。今年首９個月累計新增１１６

個開發項目，總建築面積約２８３２﹒１萬平方米，權益規劃建築面積約２０４２萬平方米，按

權益投資金額計算，其中８１％位於一二線城市。（ｗｈ）



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