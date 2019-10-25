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25/10/2019 07:55

萬科（０２２０２）第三季純利同比升近３２％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）指，截至９月
３０日止第三季純利約６３﹒９９億元（人民幣．下同），較去年同期升約３１﹒６４％，每股
盈利０﹒５６６元，而收入約８４５﹒９５億元，升約２１﹒７４％。
　　今年首三季純利約１８２﹒４１億元，較去年同期升約３０﹒４３％，每股盈利
１﹒６３１元，而收入約２２３９﹒１５億元，升約２８﹒４３％。其中房地產業務結算面積為
１４５５萬平方米，貢獻營業收入２１２５﹒７億元，同比分別增長１３﹒６％和２８﹒５％，
惟房地產業務結算毛利率較去年同期下降１﹒２個百分點至２７％，且鑒於部分城市房地產市場
調整，對個別存在風險項目計提存貨跌價準備。
　　截至９月末，存貨跌價準備餘額為３０﹒６億元，而期內計提存貨跌價準備１１﹒４億元，
影響淨利潤７﹒８億元。　
　　該集團指，截至９月底，４４７４﹒３萬平方米已售資源未竣工結算，合同金額合計約
６３６２﹒４　億元，較年初分別增長２０﹒６％和１９﹒９％。今年首９個月累計新增１１６
個開發項目，總建築面積約２８３２﹒１萬平方米，權益規劃建築面積約２０４２萬平方米，按
權益投資金額計算，其中８１％位於一二線城市。（ｗｈ）　

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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