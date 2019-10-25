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25/10/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入７﹒０２億人幣，買騰訊工行沽招行建行

　　《經濟通通訊社２５日專訊》多家內銀股即將放榜，市場除憧憬其業績造好，亦認為中證監
鼓勵銀行業發可轉債融資，刺激股價上升，連同本地銀行股亦受追捧，港股昨日（２４日）收報
２６７９７點，上升２３１點或０﹒８７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入７﹒０２億元人民幣減少約四成。北水淨買入最多的個股依次
是騰訊控股（００７００）、工商銀行（０１３９８）、廣汽集團（０２２３８）；淨賣出最多
的依次是招商銀行（０３９６８）、建設銀行（００９３９）、李寧（０２３３１）。
　　主板成交６８６﹒７５億元，按日僅增０﹒８％，其中港股通成交７３﹒５９億元，佔總成
交１０﹒７％。

＊北水續買賣內銀股，在不同股份流轉＊

　　北水繼續買賣內銀股，只是在不同股份流轉。連日成為北水力吸對象的建行，昨日（２４
日）淨沽出達１﹒１８億元，為淨沽出最多的個股第二位。北水淨沽出最多的股份依然是招行，
全日淨沽出２﹒６３億元，惟減少了２０％。北水全日力買工行，淨買入１﹒７８億元，亦減少
近１４％。
　　上述三家內銀行股價全日均升，建行升０﹒９５％，報６﹒３５元；招行急漲２﹒８２％，
報３８﹒３元；工行升１﹒８２％，報５﹒６元。建行及招行均於本月３０日公布業績，而工行
將於本周五（２５日）派成績表。

＊騰訊失守３２０元，北水趁低吸納？＊

　　騰訊股價逆市受壓，一度低見３１６﹒６元，收跌０﹒３１％報３１９元，失守３２０元重
要阻力位。瑞銀發表研究報告指，將騰訊目標價由原來的４４０元下調至４１０元，但仍維持
「買入」投資評級。北水全日似趁低吸納，力買騰訊，全日沽買入達２﹒５７億元　

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　２．５７　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　１．７８　
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　　　０．７８　
　　華潤置地（０１１０９）　　　　　　０．６６　
　　中國平安（０２３１８）　　　　　　０．４１　　　

　　淨沽出最多港股：
　　招商銀行（０３９６８）　　　　　－２．６３　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　－１．１８　
　　李寧　　（０２３３１）　　　　　－０．６０　
　　中國神華（０１０８８）　　　　　－０．２９　
　　安踏體育（０２０２０）　　　　　－０．１４　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｅｃ）

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