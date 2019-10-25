《日入而息》工行農行上季多賺半成，樓價指數續跌，港股跌逾百點

《今天重點》﹡工行（０１３９８）首三季淨利潤按年升逾５％，第三季升近６％

﹡農行（０１２８８）首三季盈利按年升逾５％至１８０６﹒７億人幣，第三

季升６％

﹡交行（０３３２８）首三季淨利潤按年升５％，不良貸款率降

﹡銀公指巿傳銀行拖慢按揭審批，屬個別銀行決定及部署；銀行壞帳比例未見

顯著上升，業界會持審慎態度；銀行業界樂意與中小企共渡時艱

﹡運房局表示上季施工量創逾三年高，潛在供應９﹒３萬伙

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒１４％創２９周新低，料將止跌



《即日市況》﹡平保拖累，港股跌１３０點收２６６６７穿十天線，成交近６７２億



《深滬股市》﹡傳中美將通電談判，四中全會前滬指止跌收升０﹒５％



《美元匯價》﹡歐元回軟，可考慮小注吸納；歐元最新報１﹒１１０７╱１２，日圓最新報

１０８﹒５７╱５８



《公司業績》﹡天津發展（００８８２）附屬天津力生製藥首三季多賺近２７％

﹡華潤水泥（０１３１３）首三季純利按年跌４﹒９％

﹡麗新發展（００４８８）全年多賺近１２％，派末期息１０﹒８港仙

﹡中車時代電氣（０３８９８）首三季純利按年升１﹒５％

﹡工行（０１３９８）首三季淨利潤２５１７億元人民幣，按年升５﹒０４％

﹡交行（０３３２８）第三季淨利潤１７３﹒９８億元人民幣，按年升

５﹒２３％

﹡東方海外（００３１６）第三季總收益按年升５﹒８％

﹡麗新製衣（００１９１）全年多賺８﹒９６％，末期息７﹒４仙

﹡粵海制革（０１０５８）首九月虧損按年收窄至２９３６﹒１萬元



《公司資訊》﹡中華燃氣（０８２４６）與申能久聯集團組建合資公司

﹡溫嶺工量刃具（０１３７９）今天起招股，入場費約３４０９元

﹡易通訊（０８０３１）附屬提供９００萬元貸款，年利率１３％

﹡河北建設（０１７２７）上季新簽合同１７２億元人民幣按季跌約三成

﹡俄鋁（００４８６）首三季鋁銷量按年增近一成至３０６﹒９萬噸

﹡迪臣建設（０８２６８）售灣仔榮華商業大廈半層物業，涉１０６０萬

﹡國泰（００２９３）及港龍員工傳獲免費機票，冀鼓勵員工士氣

﹡裕華能源（０２７２８）獲１９個油井鑽井工程，涉逾２億元人民幣

﹡蒙焦煤企（００９７５）首三季原礦煤開採量按年增３％

﹡遠東宏信（０３３６０）料全年溢利及純利按年實現超兩位數增長

﹡達力普（０１９２１）下周一招股，入場費約３６９６元

﹡方達（０１５２１）斥１６００萬增持醫藥技術公司２５﹒９６％股權

﹡路勁（０１０９８）首九個月銷售按年升２５﹒１３％

﹡百威亞太（０１８７６）中國業務增長潛力仍強勁，續擴展超高端品牌業務

﹡麗新（００４８８）海洋公園萬豪酒店周末目標客戶為本地客，入住率達九

至十成



《國企紅籌》﹡金茂酒店（０６１３９）首三季累計入住率按年升３個百分點

﹡深高速（００５４８）９月份深圳地區車流量及路費均上升



《神州民企》﹡金山軟件（０３８８８）分拆北京辦公軟件獲准科創板上市

﹡海豐國際（０１３０８）首三季收入增加６﹒５％至１１﹒３億美元

﹡雅居樂（０３３８３）發行５億美元優先永續資本證券

﹡恆偉（０８２１９）收購深圳三個廠房單位，涉２７９３萬元人民幣

﹡海昌海洋公園（０２２５５）主要股東曲程增持１００萬股

﹡億達（０３６３９）附屬以８﹒７億元人民幣出售武漢住宅地

﹡恆大（０３３３３）長沙灣項目命名「恆大﹒睿峰」，可望本季推售



《中國要聞》﹡新華社表示減持制度優化要把握好平衡

﹡安倍晉三就被拘日本人要求協助，外交部證王岐山拒絕

﹡天貓雙１１首批特價學區房上線，起拍價較市價低三成

﹡中國製特斯拉Ｍｏｄｅｌ ３入門價３５﹒５８萬元人民幣

﹡交通運輸部公布第一批交通強國建設試點單位

﹡兩高表示假冒國家機關、金融機構網站實施犯罪將入刑

﹡財政部表示１－９月國有企業利潤總額同比增長６﹒６％

﹡商務部表示５年內建設一批國際消費中心城市

﹡微博成民眾消費維權主渠道

﹡外匯局表示９月銀行結售匯逆差３４億美元；取消ＱＦＩＩ投資限額提高境

外投資穩定性；外匯局發文進一步提升跨境貿易投資便利化；對打擊非法網

絡炒匯保持高壓態勢

﹡監管摸底互聯網貸款產業鏈，首批涉平安普惠等三機構

﹡最高檢逮捕原雲南省委書記秦光榮

﹡前三季度社會物流運行增速放緩，物流成本小幅上升

﹡陸委會調查指近九成台灣民眾不贊成「一國兩制」主張

﹡數據顯示９月外資淨流入中國股債相關ＥＴＦ

﹡首三季境外投資者淨增持境內股票１８５億美元

﹡３００億逆回購利率持平，本周淨投放創逾９個月高

﹡官媒批彭斯對華演說陳詞老調，需繼續觀察華盛頓態度

﹡美國短暫豁免制裁中遠海運子公司，以免波及其他企業

﹡美農業部表示達首階段協議後向華出售２６﹒４萬噸大豆

﹡副外長表示中國從未想過和美爭霸，對權力遊戲不感興趣

﹡中國外交部表示高度重視英３９人死事件，促英方盡快核實遇難者身分；外

交部批彭斯涉華演講：有些人要好好照照鏡子

﹡外匯局表示「淨誤差與遺漏」不等同於跨境資本流動；中國外債增速趨緩風

險可控，結構明顯優化；貨物貿易外匯收支便利化試點將擴大

﹡中證監修訂證券期貨規章制定程序規定；啟動新三板深化改革，引入公募等

長期資金

﹡內地明確金融機構資管產品投資創投基金等有關事項

﹡長三角迎來Ａ股風向標，中證長三角ＥＴＦ今上市

﹡特斯拉上海超級工廠正式送電，首輛整車已總裝落地

﹡任正非７５歲大壽，孟晚舟上載親筆賀信打溫情牌

﹡美股Ｐ２Ｐ公司「點牛金融」６人被捕，實控人仍在逃

﹡中證監表示人為妨礙美投資者投資Ａ股不符其自身利益

﹡人民銀行表示中歐雙邊本幣互換協議再次展期

﹡中船工業與中船重工實施聯合重組



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報１１２９６﹒１２點



《其他消息》﹡政府刊憲進一步減低發電廠排放，冀年底前生效

﹡運房局表示上季施工量創逾三年高，潛在供應９﹒３萬伙

﹡劉怡翔稱放寬按保非為挽救樓市或推高樓價；看不到有大規模資金外流，本

港貨幣制度穩定

﹡鍾逸傑安息禮拜今舉行，臨終囑咐林鄭扶貧及增建房屋

﹡保監局程序覆檢委員會成立

﹡余德祥下周一升任屋宇署署長，接替退休張天祥

﹡選管會籲珍惜良好選舉文化，無參與民政專員署任安排

﹡受施政報告刺激，中原十大屋苑周末睇樓量創半年新高

﹡香港工業總會與泰國東部經濟走廊辦公室簽訂諒解備忘錄

﹡中原料明年新屋現樓貨尾回落到５０００個，因空置稅實施；中原ＣＣＬ按

周跌０﹒１４％創２９周新低，料將止跌

﹡市建局表示下個首置項目毗鄰煥然懿居，料幾年後推樓花

﹡仲量聯行表示第四季落成量料會增加，納米樓供應或減少

﹡深股通額度全日用１９﹒８億元；滬股通額度全日用近５億元，陸股通淨流

入１５﹒４億

﹡律政司長及警務處長入稟申請禁止公開警員及家人資料

﹡管浩鳴稱將與陳同佳討論是否台灣大選結束後才赴台

﹡高院頒下臨時禁制令，禁止披露警員及家人資料

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