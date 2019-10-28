《股林淘金－林家亨》遠大住工（２１６３）受惠工業４﹒０可認購

《股林淘金》遠大住工（０２１６３）提供中國建築工業化整體解決方案，包括全球化、規

模化、專業化及智能化裝配式建築製造和服務。近年中國傳統建築業工人數量下降，使得人工成

本逐年提升，集團的建築解決方案有助提升工程的效率、環保和質量，長遠有機會取代傳統的建

築施工方式，集團能夠引領建築「工業４﹒０」革命。



集團業務可分為三個部分，分別是ＰＣ構件製造業務、ＰＣ生產設備製造業務及施工總承包

業務。按２０１８年的收益計，集團是中國最大ＰＣ構件製造商和ＰＣ生產設備製造商，市場份

額分別為１３﹒０％和３８﹒３％。於２０１６年至２０１８年，收入由１６﹒７２億元增加至

２２﹒６９億元人民幣，複合年增長率為１６﹒５％。毛利最近三年複合年增長率為９﹒７％，

由６﹒０３億元增加至７﹒２５億元人民幣。



集團今次上市集資額最高達１５﹒２１億元，保薦人為中金以及中信建投國際。最近幾年

ＰＣ構件銷售取得顯著的增長，集團所得主要用作拓展ＰＣ構件製造業務，以及建立面向海外市

場的技術及生產中心。以招股價介乎９﹒６８至１２﹒４８元，計算出歷史市盈率介乎

９﹒２至１１﹒９倍，估值處於合理水平，投資者可以用現金認購，止蝕價宜設於買入價之下的

５％。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

