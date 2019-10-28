《日出而作》中美接近敲定首階段協議，標指靠近歷史高，富時回吐

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６９５８．０６ 升 １５２．５３點╱０．５７％

標普５００ ３０２２．５５ 升 １２．２６點╱０．４１％

納斯達克 ８２４３．１２ 升 ５７．３２點╱０．７０％

倫敦富時１００ ７３２４．４７ 跌 ３．７８點╱０．０５％

法蘭克福ＤＡＸ １２８９４．５１ 升 ２２．４１點╱０．１７％

巴黎ＣＡＣ４０ ５７２２．１５ 升 ３７．８２點╱０．６７％



﹡香港時間７：３７ａｍ美元兌日圓１０８．７４，歐元兌美元１．１０８６



《最新資訊》﹡中證監深化改革境外上市制度，解決Ｈ股規定不一問題

﹡歐洲央行委員：面對前景不確定性有需要維持低利率

﹡７﹒２１元朗事件４案合併處理

﹡特朗普伊斯蘭國頭目已死，感謝俄羅斯土耳其等支援

﹡７天短存匯恆４厘息率最高

﹡標指逼近紀錄高位，英特爾彈８％，美債息升

﹡美中談判有進展，美元造好

﹡恆地（０００１２）斥逾１﹒６５億元，增購上環舊樓

﹡恆地林達民：樓價明年中開始回升，按保打通資金鏈

﹡除機場快線外，港鐵各線將於今晚１１時後結束服務

﹡中譽集團（００９８５）料中期虧損擴大

﹡英皇國際（００１６３）料中期錄得綜合虧損

﹡華邦金融（０３６３８）料中期轉盈為虧

﹡洪水橋大角咀建過渡貨櫃屋，巿建局建造交ＮＧＯ營運

﹡空運牌照局發通牒，促港航改善財政

﹡永明去年中至今，１成客戶換馬低風險基金

﹡標普若英國硬脫歐，將下調主權評級

﹡歐盟准脫歐彈性延期，惟約翰遜提前大選如意算盤難響

﹡ＭＳＣＩ若美國阻資本流入中國對全球帶來毀滅影響

﹡ＭＳＣＩ限制資本流入中國將對全球產生毀滅性影響

﹡中美確認部分文本技術性磋商基本完成

﹡美中接近達成首階段協議內容，傳遭白宮貿易顧問反對

﹡內地９月工業企業利潤跌５﹒３％，年初以來最大跌幅

﹡小米集團（０１８１０）委任林斌為副董事長

﹡中國智能健康（００３４８）售消費類電子業務，料蝕１８９０萬元

﹡友邦第三季新業務價值升１％至９﹒８億美元，香港區業務轉弱

﹡平安證券（００２３１）遭海通國際申請供股禁制令，被法院駁回

﹡先施（００２４４）中期虧損擴至７８９２萬元，不派息

﹡東江集團（０２２８３）斥１５０９萬元投資西班牙模具廠

﹡東陽光藥（０１５５８）首９個月溢利同比升逾９３％

﹡重農行（０３６１８）首三季純利增１７﹒６％至８６﹒３億人幣

﹡國美金融科技（００６２８）轉讓保理貸款

﹡國際娛樂（０１００９）逾１億元售基金權益，料收益３２２６萬元

﹡陳帆料港珠澳大橋流量，明年底屯門赤？角海底隧道開通後大增

﹡復旦張江Ａ股科創板上市暫緩，需就收取五千萬人幣說明

﹡復星醫藥附屬藥廠藥品被抽檢不合格，批次產品部分召回

﹡雄岸科技（０１６４７）擬採購經銷不逾１﹒５億美元區塊鏈設備

﹡新城發展（０１０３０）：滬上市附屬新城控股首三季純利升近２０％

﹡僑雄（００３８１）建議１０股併１股兼削面值



《國企紅籌》﹡江蘇寧滬（００１７７）第三季純利同比增近１０％

﹡金風科技（０２２０８）沽項目股權，料收益８億人幣；第三季純利跌逾

５３％

﹡兗州煤業（０１１７１）第三季純利同比升近４０％

﹡重慶鋼鐵（０１０５３）第三季純利跌逾８５％

﹡晨鳴紙業（０１８１２）第三季純利跌近２０％

﹡石藥（０１０９３）新諾威製藥第三季多賺２６％



《神州民企》﹡中國全通（００６３３）溢價近４１％發３千萬新股，籌８４０萬元

﹡長城汽車（０２３３３）第三季純利同比增逾５倍

﹡浙江世寶（０１０５７）料全年轉蝕最高１﹒５億人幣；質量問題累少賺

２２３８萬人幣

﹡譚木匠（００８３７）斥７０００萬人幣購工行理財產品



《中國要聞》﹡人大授權澳門對橫琴口岸區及相關延伸區實施管轄

﹡國務院指出打造大灣區中醫藥高地，加強知識產權保護

﹡上海金融工作局李軍加大對股權投資機構支持力度

﹡外匯局陸磊鼓勵境外投資者參與科創板

﹡吳清爭取更多改革創新舉措在滬先行先試

﹡肖鋼高水平金融開放的關鍵在於抓好落實

﹡外匯局表示推動區塊鏈在跨境貿易融資管理的應用場景落地

﹡習近平將區塊鏈作為核心技術、自主創新的突破口

